Doppio incidente in A22, due feriti: grave un camionista

Doppio incidente a distanza di poche ore uno dall'altro e nel raggio di pochi chilometri sulla A22 ieri pomeriggio tra i caselli di Affi e Ala-Avio.

Il più grave è avvenuto pochi minuti prima delle 16,30 di ieri pomeriggio in direzione sud. Al chilometro 191, all'altezza di Rivalta, frazione di Brentino Belluno, due tir si sono scontrati. Per cause ancora in corso di accertamento dalle forze dell'ordine uno dei due mezzi pesanti ha tamponato quello che lo precedeva. Lo scontro è stato violentissimo. L'impatto è stato così devastante che la cabina dell'autoarticolato che seguiva si è accartocciata contro il rimorchio dell'altro autotreno, la cui motrice, a causa del terribile urto, si è messa per traverso, invadendo entrambe le carreggiate.

Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco, compresa la compagnia di Bardolino oltre a quella di Avio e Rovereto, oltre ai sanitari, giunti pure con un elicottero del 118 per soccorrere il camionista alla guida del veicolo che ha tamponato l'altro mezzo pesante e poterlo così trasportare in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento. Al pronto soccorso del nosocomio trentino il camionista è arrivato intubato attorno alle 19, per poi essere ricoverato in rianimazione. L'uomo è rimasto incastrato tra le carrozzerie accartocciate e i pompieri hanno dovuto utilizzare delle pinze idrauliche per riuscire ad estrarlo dal groviglio che si era creato a causa del tremendo scontro. Polizia stradale e carabinieri sono intervenuti per i rilievi e per consentire ai soccorsi di raggiungere il luogo del tamponamento.

Subito dopo l'incidente il traffico si è paralizzato: si sono formate code che sono arrivate fino a sei chilometri con una fila interminabile di camion e auto fermi in colonna. Per consentire gli interventi del caso, l'autostrada, nelle carreggiate verso sud, è stata chiusa per alcune ore, con uscita obbligatoria ad Ala-Avio, dove è stata bloccata pure l'entrata in Autobrennero.

Nel tardo pomeriggio la A22 in direzione sud è stata riaperta attraverso un momentaneo scambio di carreggiata obbligatorio dalla direzione sud a quella nord. Fatalità, un'ora prima dell'incidente tra i due tir, al chilometro 201, sempre in direzione sud, all’altezza di Rivoli, si è verificato un altro tamponamento, stavolta tra un auto e un camion. Per cause in corso d’accertamento attorno alle 14,58 c’è stato uno scontro tra i due mezzi che ha richiesto l’invio sul posto dell’elisoccorso di Trento atterrato sulla corsia autostradale, chiusa pertanto in entrambe le direzioni di marcia

All’ospedale di Trento è stata trasportata un’anziana che era al fianco del conducente e che ha subito un colpo alla testa ma è sempre rimasto cosciente e vigile. Sul posto per i rilievi del caso la polizia stradale di Trento e il centro assistenza dell’autostrada per far defluire, una volta ultimato le operazioni di soccorso e la pulizia della carreggiata, il traffico veicolare che nel frattempo ha raggiunto code di circa due chilometri. Poi il secondo incidente.

Ma l’elenco degli scontri non finisce qui. L'altro ieri, sempre sulla A22, si era verificato un altro gravissimo incidente, stavolta in Trentino, nei pressi di Rovereto, in cui erano rimasti coinvolti, ancora una volta in un tamponamento, un furgone e un mezzo pesante, con i due autisti feriti ed elitrasportati con due elicotteri del 118 all'ospedale di Trento. •