Divieti del sindaco Nicotra Proteste su facebook

Il sindaco di Torri Stefano Nicotra mantiene in vigore fino a domenica l'ordinanza comunale con misure più restrittive rispetto al nuovo provvedimento della Regione del 27 aprile. E piovono le critiche sui social. Il governatore Luca Zaia ha allentato i divieti, ma a Torri le novità non saranno valide. Il sindaco ha deciso di mantenere attiva l’ordinanza, che si rifà al DPCM governativo del 10 aprile scorso. Quindi a Torri niente spostamenti oltre i duecento metri da casa, con un'uscita di massimo mezz’ora al giorno. Chi ha un cane può uscire tre volte al giorno per dieci minuti alla volta. Chi ha le seconde case dovrà attendere la prossima settimana per entrarci. Ma la decisione di Nicotra a molti non è andata giù, anche se, secondo la Prefettura un sindaco ha la facoltà di rendere più restrittive le norme dell’ordinanza regionale. Sono stati almeno un centinaio i commenti su facebook sulla sua presa di posizione. A esclusione di qualcuno che apprezza la linea «dura» del sindaco, la maggior parte degli interventi sono critici. C'è chi si domanda ironicamente se Torri si trovi in Veneto o in un'altra Regione, chi ricorda come nei Comuni limitrofi si seguano le nuove disposizioni dettati da Venezia. Come Giovanni che scrive: «Visto che inspiegabilmente non è possibile raggiungere la seconda casa, prendiamo atto che Torri non fa parte del Veneto. Ce lo ricorderemo quest’estate quando sarà il momento di investire sul suo territorio», conclude. Simone entra nel dettaglio: «Quanti paesi hanno ancora la limitazione a duecento metri da casa? Trovo giustissimo non fare assembramenti e avere sempre mascherina e guanti, ma trovo anche giusto che i suoi cittadini possano muoversi liberamente sul territorio comunale. Una piccola cosa che darebbe già un grande sollievo». Sul tema Nicotra ribadisce: «L’'ordinanza regionale, che comunque condivido nei principi, va in contrasto con le restrizioni del DPCM. E come la mettiamo con l'autocertificazione? Le forze dell'ordine seguono il decreto governativo, non l'ordinanza regionale», afferma il sindaco che ricorda come Zaia, dopo aver attuato il provvedimento, ha anche precisato che «il rischio di sanzioni c'è sempre», in relazione all'attuale conflitto tra l'ordinanza del Veneto e il DPCM sul tema passeggiate. •

EM.ZAN.