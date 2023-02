Garda: anguille contaminate da diossina, «la situazione è peggiorata»

La situazione delle anguille contaminate da diossine e policlorobifenili nel lago di Garda non solo non è migliorata rispetto al 2016, ma è anche «peggiore rispetto a sei anni fa».

Ad attestarlo sono i risultati del monitoraggio ordinato dal Ministero della Salute nel 2022 ed effettuato in collaborazione con Regione Veneto, Lombardia e Provincia autonoma di Trento.

Il monitoraggio disposto da Roma è stato realizzato tra aprile e ottobre 2022 e poi analizzato ed elaborato dall'Istituto zooprofilattico dell'Abruzzo e Molise, riferimento nazionale per gli inquinanti organici persistenti alogenati negli alimenti e nei mangimi che, nei giorni scorsi, ha inviato le risultanze alle Regioni e al Ministero.

I dati nel dettaglio

Sono stati analizzati 90 campioni di anguilla, tutti prelevati nel lago, e le anguille erano state suddivise in tre gruppi: 30 di lunghezza superiore a 80 centimetri, 30 di lunghezza compresa tra 65 e 80 e altre 30 di lunghezza compresa tra 50 e 65 centimetri. Risultato? «Nessuno dei 90 campioni di anguille», come si legge nella analisi dell'Istituto zooprofilattico, «supera i limiti massimi di residuo (3,5 pg/g di peso fresco) definiti dal Regolamento 1881/2006 per la somma di diossine (PCCD/F), tuttavia ben 28 campioni di anguille su 90 presentano concentrazioni di policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD/F), policlorobifenili-diossina simili (PCB-DL) superiori ai limiti massimi di residuo (10,0 pg/g di peso fresco), e 16 anguille, pur superando il limite massimo, rientrano applicando l'incertezza di misura». Inoltre, «cinque campioni superano i limiti massimi di residuo (300 ng/g di peso fresco) definiti per i PCB-NDL. La concentrazione massima della somma degli inquinanti (PCDD/F+PCB-DL) rilevata nelle 90 anguille è stata sette volte superiore al limite massimo di residuo definito dal Regolamento 1881/2006 per il muscolo di anguilla selvatica».

Ma non è tutto. «La concentrazione massima rilevata di PCB-NDL è di 1620 ng/g, che corrisponde a oltre 5 volte il valore ammesso come limite massimo (300 ng/g peso fresco) per questa categoria di composti organo clorurati». In sintesi, «rispetto al monitoraggio del 2016, dove erano risultati non conformi 18 campioni di anguille su 90, in questo monitoraggio del 2022 si registra un incremento con ben 28 anguille non conformi su 90», hanno scritto dall'Izs. In pratica, circa un terzo delle anguille analizzate è risultato avere sforato, e di molto, i limiti di inquinanti che, a seconda della quantità, risultano avere effetti inquinanti ma anche cancerogeni.

Fino a quando ci sarà il divieto?

Il divieto di consumo e commercializzazione delle anguille del Garda perché contaminate da diossine e policlorobifemili, attualmente in vigore fino a giugno 2023, certamente sarà prorogato dal Ministero della Salute almeno per altri 12 mesi, cioè fino a fine giugno 2024.

«Ma», come hanno fatto presente gli esperti dei servizi regionali, «con ogni probabilità, la situazione di blocco resterà per i prossimi 10 anni anche perché si è visto che i tempi di latenza per lo smaltimento di questi inquinanti sono lunghissimi». Le anguille sono pesci molto grassi e stazionano sui fondali del lago, dove la «pulizia» avviene assai lentamente, anche in decine di anni. «È dunque improbabile trovare modifiche significative in questa situazione», allargano le braccia gli esperti che, per evitare polemiche, mantengono l'anonimato, «e quindi sarà difficile ripetere queste analisi prima di un decennio: sarebbero soldi buttati. Poi spetta al Ministero decidere». Il 16 giugno 2022 era stata emanata l’ennesima ordinanza di proroga con cui l'allora ministro della salute, Roberto Speranza, aveva mantenuto il divieto in vigore ormai dal 2011. Ma per l’anguilla si prospetta un ulteriore stop a pesca e consumo che potrebbe essere di fatto perpetuo.

A quando risale il primo divieto

A oltre dieci anni dal primo rilevamento dell'inquinante, che è anche tossico e cancerogeno, ancora nessuna soluzione è stata trovata per disinquinare il più grande lago italiano da diossine e Pcb. Si provvede quindi, di anno in anno, a prorogare il divieto di consumo delle anguille gardesane. Il primo stop al consumo delle anguille è datato 2011 e autrice del provvedimento era stata l'allora sottosegretaria scaligera al Ministero della Salute, Francesca Martini. Era stata adottata un’ordinanza ministeriale il 17 maggio 2011. A fine agosto 2021 il presidente della giunta veneta, Luca Zaia, aveva emanato un ulteriore provvedimento per vietare anche la pesca delle anguille, cosa fatta anche in Trentino e Lombardia. Il presidente della Regione non solo si era cautelato evitandone il commercio ma anche vietandone la pesca perché, «venendo meno la finalità del consumo assume carattere prevalente salvaguardare la popolazione ittica di tale specie».