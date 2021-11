Danni a prati e giardini e incontri ravvicinati, l'invasione dei cinghiali fa paura

Invasione di cinghiali a Malcesine. Fioccano le segnalazioni di cittadini che si ritrovano campi, orti e giardini arati dagli animali selvatici, irruzioni spesso riprese da telecamere o video. Non mancano i filmati di esemplari che scorrazzano tra le vie di centri abitati.

Monica, signora di origini olandesi residente da anni in paese, titolare di un bed&breakfast in località Masotta, prima collina sopra Malcesine nei pressi della strada Panoramica, è arrivata al limite della pazienza. «Ecco che cosa sono riusciti a farmi i cinghiali», afferma mostrando foto e video del risultato di una notte di scorribande da parte di un gruppo di suidi all’interno del giardino. Il prato all’inglese che circondava la proprietà con tanto di piscina con vista panoramica è stato ridotto a un campo da battaglia in una sola notte.

Sono stati ben due gli episodi, a distanza ravvicinata: «Nel primo caso gli animali hanno sollevato grosse zolle rendendo quasi irriconoscibile l’area verde del b&b. Nel secondo passaggio non è rimasto quasi nulla», rivela affranta. «Abbiamo dovuto rifare tutto completamente ma temiamo che possano ritornare, nonostante le precauzioni che tutti nella zona stanno prendendo, a partire da recinzioni elettrificate o di ferro». Il problema non riguarda solo i terreni ma anche l’incolumità degli ospiti di hotel, agriturismi e b&b. «Fino a pochi giorni fa avevamo ancora clienti», prosegue la titolare del b&b in località Masotta. «È capitato di vedere i cinghiali girare nella zona con i nostri ospiti che se ne stavano chiusi nel b&b. Sebbene la zona sia indicata per passeggiate ed escursioni, spesso sono stata costretta a sconsigliare ai turisti di avventurarsi a piedi lungo le stradine qui attorno, specie di sera. Il rischio di incontrare qualche cinghiale infatti è elevato, potrebbe essere anche pericoloso». «Serve intervenire», avverte Monica, rivolgendosi alle istituzioni, «con maggiori investimenti per la difesa dagli animali selvatici».

Per Marco Treccani, presidente dell’associazione Albergatori di Malcesine, «oltre alla pericolosità di ritrovarseli di fronte, si rischia di avere un danno di immagine non indifferente. Presentare ai turisti un territorio invaso dai cinghiali e un ambiente distrutto dal loro passaggio non è una bella cartolina». Nell’area tra località Rocchetta e Val di Monte, sempre sulla collina che sovrasta Malcesine, la scorsa settimana le telecamere di videosorveglianza di una casa hanno invece ripreso un gruppo di otto cinghiali, tra cui alcuni di grossa taglia e altri molto giovani, transitare tranquillamente sulla strada che attraversa la zona residenziale. «Se li è ritrovati davanti anche mio figlio mentre tornava a casa con l’Ape», afferma Lara Saglia, residente in zona. «Nelle riprese delle videocamere abbiamo visto il passaggio degli animali. In almeno altre tre circostanze i cinghiali sono entrati nel nostro giardino terrazzato: sono riusciti a sfondare le reti e a scavalcare muretti alti quasi due metri. Li ho visti con i miei occhi. È impressionante. E non voglio pensare cosa possa accadere ora con l’inverno, quando scenderanno a valle quelli presenti sul Baldo».

Le segnalazioni arrivano anche da altre località del comune come Campagnola, Le Vigne, Campiano, nonché lungo la strada Panoramica, per arrivare fino a Navene. Qui come anche in altre aree gli avvistamenti sono all’ordine del giorno. Più di qualche cittadino si è ritrovato alcuni esemplari di cinghiali di fronte mentre era in passeggiata, spesso all’imbrunire. Sempre più persone in questo periodo stanno installando recinzioni più robuste per evitare di vedersele sfondare, ma, ironia della sorte, con l’aumento dei costi delle materie prime, anche quelli delle reti metalliche stanno salendo in maniera vertiginosa. Marcello Chincarini, consigliere comunale di maggioranza, allarga le mani sconsolato: «Riceviamo continue segnalazioni», riferisce. «Come Comune facciamo il possibile e interveniamo con i mezzi che abbiamo a disposizione. Ci appelliamo però agli altri enti, Provincia e Regione del veneto, affinché prendano in mano la situazione e cerchino di risolverla prima che sia troppo tardi».