Covid, chiusa la piscina de Le Murette

Il sindaco Roberto Bonometti con un’ordinanza urgente ha disposto la chiusura, per trenta giorni, della piscina del B&B «Le Murette» di via Monte Baldo perché in più occasioni, in quel luogo, si sono verificati assembramenti di persone, che oltre a non rispettare le norme di distanziamento reciproco non indossavano le mascherine. In più occasioni i carabinieri hanno rilevato. «Oltre alle relazioni dei carabinieri di Cavaion e di Caprino e ai sopralluoghi della Polizia Municipale», spiega il sindaco Bonometti, « mi sono giunte diverse segnalazioni che nella piscina del B&B «Le Murette», che non è di grandi dimensioni, si svolgevano feste e incontri con la presenza di un gran numero di persone che non rispettavano le norme del distanziamento e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Situazioni come queste, nel contesto dell’emergenza tuttora in atto, a causa del virus Covid-19, rappresentano un potenziale pericolo di contagio per la collettività proprio per l’inosservanza delle regole. Ed in questo caso il fatto è stato rilevato in più occasioni. Per questo sono dovuto ricorrere al potere di ordinanza «extra ordinem» utilizzando uno strumento atipico che serve nei casi di eccezionale urgenza. Basti pensare a cosa potrebbe succedere considerando solo l’eventualità di contagio da soggetti asintomatici in un contesto come questo». I vigili di Affi hanno quindi notificato l’ordinanza di chiusura, per un mese, della piscina ai gestori del B&B «Le Murette». Il documento è stato spedito anche alla Prefettura e alla Questura di Verona, al comando della Compagnia dei carabinieri di Caprino, al comando della Stazione dei carabinieri di Cavaion e all’Ulss 9. L’atto potrà essere impugnato dai titolari del B&B Le Murette, entro 60 giorni, presentando ricorso al Tar del Veneto. •

L.B.