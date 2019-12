Votato il piano degli interventi «Ma così si devasta l’ambiente»

Approvata col «no» della minoranza «Siamo Costermano, De Beni Sindaco», «contraria alla politica territoriale dell’Amministrazione», la «Variante numero 11 al Piano degli interventi, specifica sulle azioni da assoggettare a VA – VAS» ossia la Valutazione ambientale strategica (VAS) regionale. Si tratta di un processo finalizzato ad integrare considerazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi di sviluppo per migliorare la qualità decisionale complessiva. In particolare, l’obiettivo principale della Vas è valutare gli effetti dei piani o dei programmi sull’ambiente, prima della loro approvazione. «La questione», afferma il sindaco Stefano Passarini, «riguarda il Piano degli interventi (Pi) numero 11 per il quale è stato approvato il Documento del sindaco che ne detta gli obiettivi, Pi che riguarda l’adeguamento dei progetti delle prossime opere pubbliche che dovranno essere conformi all’urbanistica comunale. Tra loro figurano», ha spiegato terminato il Consiglio, «ad esempio, il nuovo municipio che sarà costruito in adiacenza alla palazzina polifunzionale, dove c’è la biblioteca «Becelli». E ancora: «Ci sarà anche il centro diurno per anziani che prenderà posto proprio nel municipio e richiederà dal Comune la delibera di autorizzazione urbanistica per cambiare la destinazione dell’area da sede municipale a servizi. Il Piano degli interventi», precisa, «prevedeva però che anche cittadini e imprese potessero fare manifestazioni di interesse volte a cambiare una destinazione d’uso. La specifica ora inserita nel Documento del Sindaco prevede che, qualora i tecnici, professionisti esterni al Comune, individuassero domande da sottoporre a Vas regionale, siano inviate alla stessa e, in seguito, approvate in Consiglio. Quelle che, invece, non risulteranno tali saranno esclusivamente approvate dall’aula in Municipio». Barbara Gelmetti ha dichiarato: «Voto contro questo modifica del piano degli interventi perché sono contraria alla politica edilizia adottata dall’Amministrazione del sindaco Passarini che ha valori da record: per un territorio di 17 kmq si sono adottate 4 Varianti al Piano di assetto del territorio (Pat) ed è già stato approvato in giunta il dodicesimo Pi. Basta guardarsi intorno per contare gli innumerevoli cantieri e disboscamenti nelle zone più prestigiose di Costermano». Per l’opposizione si sta devastando il territorio e fa un elenco dei lavori in corso: «Sulle colline «nidificano» gru ben visibili da Garda, alle Baesse si sta costruendo una casa di 800 mc a 50 metri dal Cimitero germanico, a Boffenigo si rovina la collina per nuove strutture ricettive e a Marciaga i residence crescono come funghi. In questo caso il voto contrario è anche di principio, poiché un territorio di alto pregio come quello di Costermano andrebbe rigorosamente controllato». Il sindaco: «La nostra è una politica urbanisticaconcertata coi cittadini e in base alle richieste delle nostre aziende turistiche». •

Barbara Bertasi