Nuova associazione «Articolo 9» si presenta

A Costermano è nata una nuova associazione di promozione sociale aperta a tutti. Si chiama «Articolo 9» e si è ufficialmente costituita il 13 dicembre 2019. I suoi obiettivi sono condensati nella sua denominazione. «La nostra associazione prende il nome dall’articolo della Costituzione italiana, che recita “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”», spiega la presidente, Giulia Forti, informando che il gruppo si propone di organizzare eventi di richiamo nel comune e nel Baldo Garda. La conferenza inaugurale sarà oggi alle 20,45, nella sala civica Unità d'Italia in piazza del Donatore 1. Il tema è particolare: «Le persone nane nella storia e nell’arte» e sarà curato da Francesca Moscardo, storica dell’arte e blogger. Introdurrà la serata la presidente Forti, presentando scopi e programma dell’associazione. «Desideriamo promuovere iniziative volte a diffondere la cultura e a sensibilizzare su temi di tutela del paesaggio e dell'ambiente, con un occhio attento all’inclusione sociale. Auspichiamo si colga il nostro taglio fresco, innovativo e mai banale. Questa volta abbiamo scelto un tema inedito e curioso che si muove tra arte, storia e inclusione. La nostra prima ospite, infatti, sarà la dottoressa Francesca Moscardo, storica dell’arte e blogger veronese che, dal 2017, cura “@Nanabianca Blog - Il mondo a un metro d'altezza”», informa. Giulia Forti, dottore di Ricerca in Storia dell’arte, è supportata da un gruppo di soci fondatori che contribuiscono, con i loro variegati interessi, ad arricchire la proposta culturale dell’associazione. «Per i prossimi mesi abbiamo in programma, oltre a conferenze su arte e musica, visite guidate alla scoperta del patrimonio culturale non solo locale, dibattiti sui temi della tutela ambientale e della sostenibilità»,, annuncia. È aperta la campagna associativa e ci si può iscrivere nel corso degli incontri. Per informazioni si può scrivere a articolo9aps@gmail.com o andare sulla pagina Facebook digitando Articolo 9 aps.

B.B.