Il veterinario presenta i libri sui lupi

I lupi del veterinario-scrittore Alberto Franchi arrivano al centro ippico «Il Rovero» di Castion. L’autore de «La saga di Diana e Wolfgang», ossia del romanzo dei lupi della Lessinia pubblicato da Gabrielli Editori, domani alle 18 presenterà i primi due volumi della serie che sta affascinando molti lettori amanti della natura, degli animali e dell’avventura. Con lui all’incontro, a ingresso libero, ci saranno il medico veterinario Maddalena Pellegrini, la professoressa Caterina Cicogna, la referente per il Veneto della Lipu Birdlife Italia Chiara Tosi e il giornalista dell’Informatore Agrario Alberto Andrioli. Franchi ha deciso di scandire i quattro volumi della saga secondo i ritmi delle stagioni. È partito dall’inverno e poi ha dato alle stampe la primavera. Domani a Castion presenterà entrambi in compagnia degli altri relatori. «Si tratta dei primi due episodi di un romanzo ambientato in Lessinia», spiega il veterinario con la passione della scrittura. «Il mio è un componimento di fantasia, non è né un saggio scientifico, né un protocollo per affrontare il problema della presenza di lupi nel Parco regionale della Lessinia».

C.M.