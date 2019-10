Marco Berry e Raul Cremona arrivano sul Garda per una giornata di solidarietà, spettacolo e sport. Sono questi gli ingredienti che sabato 12 ottobre animeranno il golf club Ca' degli Ulivi di Marciaga di Costermano, luogo incantato posto sulla sommità del golfo di Garda.

Va in scena, infatti, una gara golfistica, particolare e sempre apprezzata nella forma, una lousiana a quattro a squadre, ma, in questo caso, di grande valore nella sostanza. Tutto il ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto a "Magic for children", onlus fondata dall'eclettico artista torinese Marco Berry con un'iniziativa da attuare ben mirata: "Iron Mind" progetto dedicato allo sport per ragazzi diversamente abili. Una giornata densa di appuntamenti quella nata anche e soprattutto grazie all'amicizia tra Marco Berry, artista a tutto tondo, divenuto famoso al grande pubblico in particolare con il programma "Le Iene" e il proprietario del circolo gardesano Luciano Chincherini.

In mattinata ci si sfiderà sulle 18 buche del Ca' degli Ulivi, campo tosto fisicamente, ricco di trabocchetti, sempre da rispettare, con ai nastri di partenza quasi una quarantina di squadre con almeno 150 giocatori in lizza. Se la parte golfistica rappresenta quella sportiva e di riflesso anche quella relativa alla solidarietà il momento del dopo gara accende i riflettori invece sulla parte dedicata al mondo dello spettacolo. E sarà uno spettacolo con due grandi mattatori. Ad accompagnare Marco Berry, al secolo Marco Marchisio, torinese, 55 anni, conduttore televisivo impegnato su temi sociali ma anche straordinario illusionista, quest'anno fortemente attesa è la perfomance di Raul Cremona, milanese, volto conosciuto della comicità italiana, autentico principe del cosiddetto cabaret magico. Berry e Cremona daranno vita ad uno spettacolo di magia pura accompagnati nell'occasione da un giovane mago emergente Nikolas Albanese, illusionista e prestigiatore.

La bellissima giornata di Marciaga aiuterà a fare passi avanti importanti al progetto di cui la onlus di Berry è capofila. "Iron Mind" è un progetto dedicato ai minori con disabilità, per avvicinarli alla pratica di uno o più sport abbattendo le barriere mentali, economiche e logistiche. Realizzato dalla Marco Berry onlus insieme a Oso (Ogni Sport Oltre) di Fondazione Vodafone Italia, ha l’obiettivo di sensibilizzare, anche attraverso eventi dedicati, sulla pratica sportiva per minori diversamente abili e di monitorare e affiancare gli “atleti Iron Mind” in tutte le necessità che potranno incontrare, attrezzature, spostamenti, costi di iscrizione e altro. Prima, dunque, tutti in campo a mettersi alla prova sulle 18 buche del tracciato di Ca' degli Ulivi, poi tutti ad ammirare le performance di grandi maghi, prestigiatori e illusionisti come sono Berry e Cremona per una serata all'insegna del divertimento dove spettacolo, sport e solidarietà sono assoluti protagonisti.

