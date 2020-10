Costermano, largo a nuovi cantieri

Disco verde a nuove residenze per i costermanesi. Conto alla rovescia per partecipare al Piano degli interventi (Pi) 12, dopo la presa d’atto in Consiglio, col «no» della minoranza «Siamo Costermano - De Beni sindaco», della «variante 12 straordinaria e urgente al Pi del Comune di Costermano». Il punto è stato approvato nonostante le obiezioni dei consiglieri d’opposizione, come Alex Sometti che ha definito il Pi 12 «confuso» e Barbara Gelmetti secondo cui la «variante privilegia immobiliaristi più che cittadini», nel cui interesse, il sindaco ha invece detto di agire. E Augusto De Beni, capogruppo, ha chiesto la sospensione della delibera. IL BANDO. Così, il 6 ottobre, il relativo bando sarà pubblicato sul sito del Comune (www.comune costermano.it) dove saranno elencati i documenti necessari per presentare manifestazioni di interesse di tipo residenziale. «Dovranno allegare planimetria catastale e relazioni tecniche», precisa il sindaco aggiungendo: «I tecnici valuteranno la possibilità di accogliere o meno le loro richieste». La minoranza ha votato no. Aveva esordito Sometti: «Questo Pi nasce in modo confuso, a luglio 2019, con obiettivi diversi, poi accantonati. Il 12 maggio 2020 il DdS arrivò in Consiglio. Chiedemmo la concertazione che fu fatta il 19 maggio, vigilia della scadenza del bando per le manifestazioni di interesse riservate a operatori turistici», ha ricordato. Il 9 giugno la giunta fece un’integrazione che rese a pagamento la partecipazione al bando seppur a tariffe agevolate. Ora si integra il Pi12 prevedendo si possano presentare manifestazioni di interesse residenziali e per attività produttive. «Sarebbe opportuno», ha incalzato, «prima di passare a questo Pi 12, approvare il Pi 11. Va avviata una nuova concertazione». Gelmetti ha ricordato la lettera spedita il 28 settembre ad Amministrazione e minoranza, da Legambiente che fa «osservazioni relative a procedimenti di formazione di Piani urbanistici» del paese e definisce «frenetica l’attività di pianificazione urbanistica». Ne ha chiesto l’analisi che il sindaco ha detto farà fare ai tecnici aggiungendo:«Legambiente è una associazione privata che espone il suo pensiero mentre il Comune approva i Pi una volta acquisiti i pareri degli enti pubblici necessari». Ha poi risposto alla opposizione: «Il Pi 12 non è confuso ma coraggioso e fu messo in campo durante il lockdown, volendo smuovere l’economia di Costermano sul Garda. Infatti si è trattato di un Pi straordinario, concepito in un momento appunto straordinario, per spingere l’economia turistica, edilizia e artigianale e attuare un fondo da costituire con gli oneri di costruzione per aiutare persone in seria difficoltà economica. Da un lato dava la possibilità alle aziende turistiche di ammodernare le strutture per adeguarle alle nuove tecniche ed esigenze del turismo: in un mese arrivarono 27 richieste», evidenzia, «dall’altro ci ha permesso di assumere, col ricavato dagli oneri, 18 persone in lavori socialmente utili. Sono state pagate anticipando dall’avanzo di bilancio 2019 l’ipotetico incasso, 60-100mila euro, per gli stipendi di giugno, luglio e agosto». Poi ha aggiunto: «Non potendosi comprimere i tempi amministrativi e considerando che il Pi 12 andrà in Consiglio nell’estate 2021, si è deciso di approvare una variazione al DdS in cui si dà la possibilità di produrre manifestazioni di interesse in ambito residenziale. LA DOMANDA. La domanda si potrà inoltrare dal 7 al 23 ottobre. »Abbiamo inserito questa variante per dare immediata concretezza tramite una pianificazione territoriale già aperta», sono state le parole conclusive del sindaco. Il commento finale spetta a Barbara Gelmetti: «Mai visto una simile metamorfosi di un Pi. Nato per spingere l’economia nel rispetto del territorio ora si trasforma in un mercato in cui si mette all’asta il nostro territorio che, così, non attirerà più turisti». •

Barbara Bertasi