Costabella, Penne nere in pellegrinaggio a duemila metri

Penne nere in pellegrinaggio stamattina a Costabella, a quota 1.900 metri, sul monte Baldo. Gli alpini veronesi sono saliti alla chiesetta che sorge a pochi passi dal rifugio Chierego e nel cui sacello riposano i resti del soldato del battaglione Cividale del Friuli, Raffaele Solve, morto a soli 21 anni a Nowo Kalitwa, Russia, il 4 gennaio del ’43.

La chiesetta, dedicata ai santi Bernardo e Maurizio e al capitano Aleardo Fronza morto a Malga Zugna durante la prima guerra mondiale, è un luogo molto caro agli alpini della sezione di Verona, ma è stata in gran parte distrutta dalla tempesta Vaja nel 2018. Oggi la buona notizia: la settimana prossima inizieranno i lavori di restauro. Il pellegrinaggio a Costabella si ripete da 59 anni. Gli alpini si sono dati appuntamento al rifugio Fiori del Baldo per poi incamminarsi verso la chiesetta.

Qui, dopo l’alzabandiera e la messa celebrata dal cappellano sezionale don Rino Massella e animata dal coro di Lugagnano "Amici della baita" diretto da Giulia Favari, sono intervenuti Tiziano Sometti, consigliere di zona, il sindaco di San Zeno di Montagna, Maurizio Castellani, e quello di Brenzone (Comune che abbraccia il crinale del Baldo e la Costabella) Davide Benedetti. E ancora in rappresentanza della Provincia Ottorino Peretti. Luciano Bertagnoli, presidente di Ana Verona, ha poi aggiornato i presenti sui lavori di restauro della chiesetta, che termineranno entro l'estate.

Soprattutto ha ricordato Alice Copelli, morta tre anni fa a 18 anni, in memoria della quale il papà Eros, alpino di Monzambano, ha avviato una raccolta fondi per finanziare i lavori di ristrutturazione della chiesetta. Tra i presenti c'erano anche il consigliere regionale Daniele Polato, il consigliere comunale di Verona Marco Padovani, Giorgio Schena, presidente della Funivia Malcesine Monte Baldo, la Protezione civile, alpini delle sezioni scaligere oltre a quella di Verona e di Cividale. C'era infatti un drappello di Attimis di Cividale, giunto per ricordare Solve, insieme al primo architetto della chiesetta, Aristide Avanzini. Al termine gli alpini di Castion hanno offerto minestrone, panini e vino.