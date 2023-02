Allarme cormorani sul Garda, i pescatori: «C'è l'invasione, per i pesci è un massacro»

Vengono ormai chiamati i «cinghiali di lago». Sono i cormorani, uccelli impattanti per i pesci del Garda, diventati negli ultimi tempi una vera piaga per l’ittiofauna, con una strage di 2 tonnellate di pesce al giorno. «Problema non più sostenibile» affermano insieme l’Unione pescatori bresciani e i colleghi veronesi dell’Unione pescatori sportivi del Garda.

In aumento i cormorani sul Garda: almeno 5 mila

Per entrambe le associazioni, «è ormai appurato da censimenti ufficiali di Lombardia e Veneto, che nel Benaco sono presenti non meno di 5 mila cormorani» sottolinea Maurizio Scarmigliati presidente di Upsdg - ed è un numero purtroppo in costante aumento.

La fama del cormorano: uccello vorace

Scarmigliati aggiunge: «Oggi sappiamo che ogni cormorano giornalmente divora dai 500 agli 800 grammi di pesce, senza contare i pesci feriti dalle beccate, che vanno incontro a morte certa. La matematica non inganna: circa 2 tonnellate di pesce divorato ogni 24 ore da questi ittiofagi alati che devono necessariamente essere contenuti».

Oliva (Upbs): "Anche i pesci sono da salvaguardare"

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il presidente di Upbs, Fabrizio Oliva: «Sarebbe auspicabile prendere coscienza che non esistono solo gli uccelli da salvaguardare: esistono anche i pesci, sempre più in crisi e in seria difficoltà per i cambiamenti climatici, l’abbassamento dei livelli dei laghi nei periodi riproduttivi, lo sfruttamento intensivo delle acque, gli inquinamenti e non da meno la presenza dei pesci invasivi come il siluro. A tutto questo si aggiungono anche tonnellate di pesci divorati dai cormorani».

Su questa emergenza, Upbs e Pesca 4.0 organizzeranno domenica prossima alla Fiera Eos di Verona un convegno nazionale.