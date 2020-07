Controlli straordinari Arrestati due uomini

Fine settimana impegnativo per i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Peschiera del Garda che tra sabato e domenica scorsi, nel corso di servizi straordinari di controllo del territorio, aiutati dai militari di rinforzo del 4° Battaglione Carabinieri «Veneto» e il personale delle polizie locali di Peschiera e Castelnuovo del Garda, hanno arrestato, in due distinte occasioni, due stranieri. Il primo episodio è stato sabato pomeriggio allo scalo ferroviario di Peschiera, già noto per alcuni episodi di violenza commessi da giovani nei giorni scorsi: è stato rintracciato e arrestato un ventiseienne algerino, A.Y., in Italia senza fissa dimora, che per sfuggire all’identificazione non ha esitato ad attestare false generalità nascondendo quelle autentiche con le quali era ancora pendente, nei suoi confronti, un decreto di espulsione. L’uomo, dopo essere stato arrestato, ha patteggiato una pena di cinque mesi di reclusione che gli è stata comminata ieri mattina dal giudice monocratico del Tribunale di Verona davanti al quale è comparso per l’udienza di convalida. Nei suoi confronti, inoltre, si procederà all’esecuzione del provvedimento d’espulsione ancora pendente. L’altro episodio, invece, è accaduto domenica notte quando, grazie a un’efficace attività informativa, i militari hanno arrestato un trentaseienne spagnolo, B.J., rintracciato in una struttura ricettiva di Castelnuovo del Garda e fermato poiché sul suo conto pendeva un ordine di esecuzione pena di sette mesi di reclusione, emesso dalla Procura della Repubblica di Prato, per i reati di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato quindi trasferito nel carcere di Montorio.