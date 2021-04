Contro la croce sul Baldo pronti anche gli avvocati

Le associazioni ambientaliste tornano a tuonare contro il progetto di installare una croce astile di 18 metri sul Baldo appellandosi alla Soprintendenza per impedire il posizionamento dell’opera previsto a Tratto Spino, a due passi dalla stazione di arrivo della funivia di Malcesine. Il Comune di Malcesine e la società PGP2 lo scorso novembre hanno sottoscritto un accordo di programma che prevede tra l’altro oltre che l’installazione del manufatto artistico anche un sentiero di accesso, adatto anche ai disabili, dagli impianti fino al punto dove si trova l’opera, e il collegamento tra la croce stessa e il santuario della Madonna della Corona. «La documentazione di progetto», sottolineano gli ambientalisti, «a tutt’oggi incomprensibilmente non ancora rilasciata alle associazioni che ne hanno fatto richiesta ma visionata per la disponibilità di alcuni consiglieri comunali, ha evidenziato che la VincA, Valutazione di Incidenza Ambientale, strumento che accerta l’incidenza e gli impatti di un progetto sull’ambiente e sugli habitat, omette le opere annesse al progetto della croce, ed è quindi carente rispetto alle dichiarazioni dell’accordo di programma». In attesa di conoscere nei dettagli il progetto «con tutte le relative autorizzazioni necessarie non ancora depositate», i gruppi ambientalisti si rivolgono agli enti, dalla Soprintendenza alla Regione Veneto, «affinché valutino tutti gli impatti singolarmente ma anche da punto di vista cumulativo, includendo le opere di cantierizzazione, le opere annesse, le pressioni prodotte da oltre mezzo milione di presenze legate attualmente alla sola funivia, calpestio, gestione rifiuti, gestione reflui e ogni altro elemento che possa incidere negativamente alla conservazione degli habitat e delle specie presenti». Per le associazioni ambientaliste, infatti, è fondamentale considerare che nell’area dove si intende collocare la croce sono presenti «specie protette perché endemiche, rare o a rischio estinzione». Alcune associazioni si dicono inoltre pronte a percorrere ogni strada possibile, comprese le vie legali, al fine di bloccare l’opera e «far valere le ragioni del territorio, dimostrando la scorretta pratica di gestione di un’area demaniale che favorisce gli interessi privati, svendendo il patrimonio pubblico a discapito dell’ambiente». •