Continua la protesta Settanta banchi chiusi

Ieri la pioggia non ha fermato la protesta degli operatori del mercato di Peschiera del Garda, dislocati nel parcheggio del campo sportivo dopo la revisione delle postazioni messa in atto dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Orietta Gaiulli. Per il sesto lunedì consecutivo i commercianti, a cui fanno capo una settantina di banchi (su 180 totali), hanno tenuto chiusi i loro furgoni, mentre una rappresentanza di loro si è data appuntamento in piazza Betteloni davanti al municipio con fischietti, bandiere e striscioni. Ad ascoltare le loro istanze due rappresentanti della Lega: l’europarlamentare veronese Paolo Borchia e Gianfranco Gugole, assessore di Castelnuovo del Garda e commissario pro tempore della Lega di Peschiera in attesa del congresso della sezione. «Ho avuto modo di vedere sia il contesto del mercato che la nuova area alternativa individuata, oggettivamente problematica per lontananza e rumorosità», spiega Borchia, riferendosi al disturbo acustico generato in particolare dalla vicinanza della ferrovia e a dei cantieri edili. «Il muro contro muro non giova a nessuno», osserva l’europarlamentare, con la promessa che proverà a fare da mediatore. «Chiederò un confronto con l’amministrazione comunale», annuncia, «a cui dopo aver ascoltato le associazioni di categoria proporrò delle soluzioni nuove rispetto a quelle avanzate finora, che possano andare incontro alle esigenze del Comune e salvaguardare il diritto al lavoro degli ambulanti». «Mi aspetto», conclude, «ragionevolezza e flessibilità da entrambe le parti». Gli occhi sono intanto puntati sulla decisione che prenderà domani il Tar del Veneto, a cui gli operatori hanno presentato due ricorsi: in attesa della sentenza di merito, i loro legali hanno chiesto di sospendere l’efficacia dei provvedimenti con cui l’amministrazione ha da un lato individuato la nuova area mercatale e dall’altro definito i criteri per stilare l’ultima graduatoria in base alla quale sono state definite le postazioni. La sindaca Gaiulli non sembra intenzionata a tornare sui suoi passi. «Hanno subito iniziato le proteste, chiuso i battenti e fatto causa senza provare a lavorare nella nuova area», sottolinea. «Ora lasciamo che siano i giudici a decidere». •. K.F.