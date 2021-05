Continua la protesta al mercato Settanta banchi restano chiusi

Continua la protesta degli operatori del mercato di Peschiera del Garda. Anche ieri, per il quarto lunedì consecutivo, i circa settanta commercianti destinati nel grande parcheggio del campo sportivo non hanno aperto le bancarelle. Per loro la nuova area individuata dall’amministrazione comunale per adeguarsi alle normative di sicurezza non è solo isolata rispetto al resto del mercato, ma anche disturbata dalla vicinanza alla ferrovia, al punto di raccolta rifiuti e ai lavori dei cantieri edili in corso per la costruzione del quartiere residenziale Borgo Secolo e del centro civico. Rispetto ai lunedì precedenti, quella di ieri è stata una protesta più contenuta: gli operatori hanno bandito fischietti, cartelloni e bandiere per favorire l’esito positivo dell’incontro informale che un loro collega aveva ottenuto con la sindaca Orietta Gaiulli. In tarda mattinata è arrivato però l’annuncio che da parte dell’amministrazione non ci sarebbe stato alcun dietrofront. «Siamo avviliti perché nonostante le proposte fatte non c’è alcun tipo di apertura, ma continueremo a manifestare», spiegava ieri un commerciante. Entrambe le parti attendono il 26 maggio, data in cui è atteso il pronunciamento del Tar del Veneto sulle richieste di sospensiva presentate dagli avvocati degli operatori assieme ai due ricorsi contro la dislocazione nella nuova area e contro le modalità adottate dall’amministrazione per stilare la graduatoria del mercato. «L’incontro ottenuto ieri da un nostro collega faceva sperare in un risultato positivo, contavamo di poter avviare un dialogo per trovare soluzioni alternative, invece abbiamo dovuto ricrederci», ha commentato Donato Moscheni, presidente regionale dell’Associazione nazionale ambulanti (Ana). «Siamo a pezzi moralmente», ha concluso, «ma lunedì prossimo ci ritroveremo in piazza a manifestare e così faremo i lunedì successivi». •. K.F.