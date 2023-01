Continua la «guerra» del Baldo tra i Comuni veronesi. Intanto il Trentino va veloce

Mentre i veronesi discutono se debba diventare patrimonio dell'Unesco o ottenere il riconoscimento Mab, la provincia autonoma stanzia 310 mila euro per “dare linfa” a interventi per la ripresa delle attività montane

Mentre i comuni del Veneto discutono se il Baldo debba diventare patrimonio dell'Unesco oppure ottenere il riconoscimento di Mab (man and biosphrere, ndr), il Trentino fa un passo in avanti e riavvia il percorso di programmazione del «Parco naturale locale Monte Baldo».

Le due fazioni contrapposte di sindaci scaligeri

Sono passati vari mesi da quando dello scontro che anima le due fazioni contrapposte di sindaci scaligeri, col recente coinvolgimento anche dei trentini e dei lombardi, non si sente più parlare. Il 3 agosto 2022 la Regione Veneto aveva approvato all’unanimità la mozione numero 273 dal titolo «Sito del Monte Baldo: sì al progetto per la candidatura a patrimonio mondiale Unesco», ma anche quella relativa al Mab.

La cosa aveva prodotto, paradossalmente, una sorta di «radicalizzazione» delle posizioni differenti tra i sindaci.

La mozione in Regione per la candidatura

La mozione era stata redatta dal consigliere regionale della Lega, Enrico Corsi, di Verona ma firmata trasversalmente da altri esponenti politici scaligeri quali la politica del Pd, Annamaria Bigon, e poi ancora dal consigliere di Veneta Autonomia Tomas Piccinini, e dai leghisti Rigo, Andreoli, Sponda e Valdegamberi.

Impegna la giunta «a farsi portavoce, presso i Ministeri competenti, affinché venga inserita nella lista propositiva nazionale dei siti patrimonio mondiale Unesco la candidatura del Monte Baldo che «per unicità, universalità, eccezionalità e integrità merita l'ottenimento del riconoscimento planetario».

Il sostegno al Mab

D'altra parte, specularmente, il Consiglio veneto aveva approvato anche il sostegno al Mab, promosso da alcuni sindaci, quali Stefano Nicotra di Torri e il colleghi di Garda, Davide Bendinelli, di Costermano Stefano Passarini, e di San Zeno, Maurizio Castellani. Insomma, senza tenere conto degli «alleati» trentini schierati pro-Unesco e dei bresciani pro-Mab, c'erano e ci sono ancora due fazioni contrapposte, sia a livello di sindaci dell'area Garda-Baldo che a livello di consiglieri regionali.

Undici comuni, cinque trentini e sei veneti (Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Caprino, Ferrara di Monte Baldo, Malcesine, Rivoli, ndr), rappresentativi del novanta per cento del territorio baldense, hanno già aderito al programma per l'Unesco, mentre gli altri quattro veneti più altri del Bresciano (Gardone Riviera, Gargnano, Limone, Magasa, Salò, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine e Valvestino, 13 in totale) vogliono per il Baldo il Mab.

Il Trentino va più veloce

La novità però è che intanto, i trentini, vanno avanti per la loro strada, più rapidamente e concretamente dei veneti a tutela della loro fetta di monte.

Su proposta dell'assessore all'ambiente della Provincia di Trento, Mario Tonina, la Giunta trentina ha infatti approvato una convenzione, della durata di nove anni, con i Comuni di Ala, Avio, Brentonico, Mori e Nago-Torbole, con la Comunità della Vallagarina, la Comunità dell'Alto Garda e Ledro, il Consorzio dei Comuni B.I.M. dell'Adige ed il Consorzio dei Comuni B.I.M. Sarca Mincio Garda, attivando uno «strumento finalizzato all'integrazione di conservazione della natura e sviluppo territoriale», come hanno fatto sapere da Trento.

È stato anche approvato il programma triennale degli interventi e quello finanziario.

«Sulla base della riforma normativa intervenuta nel 2021 riprende dunque i propri lavori il Parco naturale locale Monte Baldo, nato nell'ambito della disciplina delle Reti di riserve, l'innovativo progetto che integra dal basso politiche di conservazione e sviluppo locale. Con la convenzione novennale», ha fatto sapere l'assessore Tonina, «si intende assicurare una maggiore continuità temporale e una semplificazione delle procedure di programmazione degli interventi. Gli obiettivi del nuovo strumento», ha continuato, «sono la salvaguardia, il sostegno e la promozione delle tradizionali attività riferite alla presenza dell'uomo in montagna, il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat Natura 2000 e la promozione del Parco nell'ottica di valorizzazione del turismo sostenibile».