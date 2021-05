Continua il braccio di ferro tra ambulanti e sindaco

E siamo a cinque: ieri è stato il quinto lunedì consecutivo di «sciopero» per i circa settanta operatori del mercato di Peschiera del Garda spostati nel piazzale a ridosso del campo da calcio, nella parte alta del paese e separati dal resto del mercato collocato nei parcheggi attorno a Porta Brescia. Per protesta anche ieri i commercianti non hanno aperto le bancarelle e alcuni di loro hanno manifestato in piazza Betteloni davanti al palazzo municipale. Per richiamare l’attenzione hanno usato bandiere tricolori, cartelloni, fischietti, trombette. Verso le 11 i cori hanno accompagnato l’arrivo della sindaca Orietta Gaiulli, che ha attraversato la piazza entrando in municipio. La richiesta è sempre la stessa: trovare soluzioni alternative al «confinamento» in una zona del paese poco frequentata, isolata dagli altri banchi, non segnalata e ritenuta infelice anche perché disturbata dalla vicinanza alla ferrovia, al punto di raccolta rifiuti e ai cantieri edili. Secondo l’amministrazione comunale sul territorio non ci sono altre aree idonee ad accogliere la settantina di operatori destinati al piazzale del campo sportivo in seguito alla nuova graduatoria stilata nei mesi scorsi, anch’essa contestata e oggetto di un ricorso amministrativo presentato dagli operatori al Tar del Veneto assieme al ricorso contro la nuova postazione. Per entrambi i procedimenti la prima risposta è attesa per il 26 maggio, data in cui il Tribunale amministrativo regionale deciderà se accogliere l’istanza di sospensiva in attesa della sentenza: l’accoglimento della richiesta avrebbe già l’effetto di far tornare il Comune sui propri passi. «Siamo disposti a manifestare durante tutta l’estate», dicevano ieri gli operatori ammettendo di essere «stanchi e sempre più arrabbiati: siamo molto in difficoltà, usciamo da quindici mesi difficilissimi durante i quali non abbiamo lavorato se non per tre mesi la scorsa estate e ora dobbiamo sobbarcarci anche le spese legali per far valere i nostri diritti. Auspichiamo», hanno concluso, «che il Tar sospenda tutto e se ne riparli con maggiore serenità il prossimo anno».•.