Concorso di bellezza Aperte le iscrizioni

Bellezze in passerella, tra il lago di Garda, il mare, le ville venete e il Piave. Sono aperte le iscrizioni per partecipare a Miss Terre del Veneto (Miss TdV), una nuova iniziativa che punta a valorizzare il Veneto, regione tra le più ricche d’Italia per l’aspetto turistico, paesaggistico, produttivo, artistico. L'evento farà tappa a Lazise sabato alle 12,30 al Ristorante Pizzeria 2 Laghi. All'indomani della stretta pandemica ripartono i concorsi di bellezza e nasce questo contest regionale, che parla di ripresa turistica, ristorativa, eccellenze venete, arte, storia, organizzato da Renato Trincanato, patron del Concorso Miss Riviera del Brenta. La tappa scaligera, che sarà appunto sul lago di Garda, sarà la seconda dopo la prima, che è stata a Sottomarina. Per iscriversi basta compilare il modulo scaricabile da www.missrivieradelbrenta.com. L'iscrizione è gratuita, rivolta alle aspiranti miss tra i 17 e i 25 anni. Va fatta entro le 11 del giorno in cui si desidera sfilare. •. B.B.