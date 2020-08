Comitato del Carnevale, Deamoli presidente

Alessandro Deamoli Gregori è il nuovo presidente del «Carneval de Castelnovo». Deamoli è presente in questa realtà dalla sua nascita, avvenuta il 2 novembre del 2005. «Abbiamo costituito il comitato e per tre anni sono stato eletto presidente» racconta, «nel gruppo del direttivo c’erano persone molto coinvolte del carnevale poi per motivi personali nel 2009 ho ceduto il testimone a Laura Meneghelli. Nel frattempo, con un gruppo di volenterosi abbiamo iniziato a costruire dall’inizio più carri allegorici e sfilando in tanti paesi della Provincia di Verona, da 20 persone siamo passati a 80, all’interno del gruppo c’è chi progetta, chi costruisce, chi pensa alle coreografie, chi ai vestiti, il carro ha coinvolto ragazze e ragazzi, oltre che a numerose famiglie». Deamoli è un uomo attivo a Castelnuovo, a 37 anni ha già collezionato diverse esperienze nel mondo del volontariato. Il suo esordio è avvenuto quando era adolescente, con il gruppo campanari voluto dall’allora parroco don Gabriele Zanetti e da un gruppo di persone che volevano far riscoprire il concerto di campane e la Torre Viscontea. Nel 2016, dopo un’esperienza nel direttivo del gruppo comunale di Aido, Deamoli ha assunto la carica di presidente che ha mantenuto fino a qualche settimana fa, quando è stata passata a Manuel Corezzola. La nuova carica ha entusiasmato molto Deamoli che, nonostante l’annullamento della sfilata di quest’anno a causa del Covid-19, fa sapere che il comitato è pronto a ripartire, a lavorare su nuovi progetti e lo farà coinvolgendo le scuole. «Abbiamo creato un bel gruppo di lavoro nel direttivo», racconta Deamoli. «la nostra mission è quella di proseguire l’attività del carnevale, realizzando la nostra sfilata ed eventi in altri periodi. Vorremmo far conoscere ancora di più la nostra maschera del duca Gian Galeazzo Visconti con la sua duchessa e proseguire con la costruzione dei carri per continuare a raccontare la storia». •