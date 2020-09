Collettore, il via libera del ministero al progetto

Il potenziamento del depuratore di Montichiari e di quello in costruzione a Gavardo, sulla sponda bresciana del lago, non pregiudicherà la salute del Chiese. Questa la conclusione del ministero dell’Ambiente annunciata ieri nella riunione della cabina di regia sul nuovo collettore fognario del Garda, al termine dell’istruttoria avviata a febbraio per approfondire eventuali criticità della soluzione progettuale individuata da Acque Bresciane per separare il ramo lombardo del collettore da quello veronese, ad eccezione di Sirmione e Desenzano, che è già previsto continuino a confluire i reflui al depuratore di Peschiera del Garda. All’incontro, svolto in videoconferenza, hanno partecipato enti e rappresentanti istituzionali tra cui funzionari delle regioni Veneto e Lombardia, Arpa Lombardia, Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, il presidente dell’Ats Garda Ambiente (associazione temporanea di scopo formata dai sindaci di 34 Comuni gardesani) Giovanni Peretti e i direttori di Azienda gardesana servizi Carlo Alberto Voi e dell’Ato Veronese Luciano Franchini. Dopo aver approfondito le relazioni ricevute in questi mesi, tra cui le osservazioni formulate dai tecnici incaricati dai sindaci dei Comuni bresciani del fronte del «no», il Ministero ha confermato la compatibilità ambientale delle opere previste sulla sponda lombarda e nelle prossime settimane invierà le prescrizioni a cui il committente, Acque Bresciane, dovrà attenersi. «Durante la riunione c’è stata un po’ di tensione», riferisce Peretti, «i sindaci dei Comuni dell’asta del Chiese che hanno partecipato, Montichiari, Gavardo e Muscoline, si riservano di procedere con azioni legali, ma finalmente siamo arrivati a un punto fermo. Va ricordato», aggiunge, «che il Garda è una risorsa idrica e turistica non solo per i Comuni che vi si affacciano e per questo non hanno fatto bene le strumentalizzazioni portate avanti in questi mesi». È soddisfatto anche il vertice dell’Azienda gardesana servizi: «Siamo incoraggiati dalle scelte della commissione tecnica del Ministero, che accelerano la realizzazione del collettore», sottolinea Angelo Cresco, presidente di Azienda gardesana servizi, omologa di Acque Bresciane sul territorio veronese, «da parte nostra rispetteremo la road map che abbiamo sottoscritto». E le tappe sembrano essere già stabilite: «L’obiettivo è partire entro i primi mesi del prossimo anno con il primo stralcio del nuovo collettore, nel tratto compreso tra gli impianti di Villa Bagatta a Lazise e Ronchi a Castelnuovo e poi spazio ad agli altri interventi». •

K.F.