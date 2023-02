Ciclovia del Garda, più vicina la chiusura dell'anello: ok al tratto di Malcesine

È stato sottoscritto un accorto di programma fra il comune veronese di Malcesine, la Regione Veneto e Veneto Strade finalizzato alla progettazione definitiva ed esecutiva del tratto della Ciclovia del Garda che ricade nel territorio comunale melsineo.

La Ciclovia del Garda è un itinerario ad anello lungo le sponde del lago di Garda e interessa il territorio della Regione del Veneto, della Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento, per un totale di circa 165 km. Si connette con l’itinerario 7 della rete europea ciclabile EuroVelo (Eurovelo 7) e tocca 19 comuni rivieraschi, tra cui 8 veneti in provincia di Verona: Malcesine, Brenzone sul Garda, Torri del Benaco, Garda, Bardolino, Lazise, Castelnuovo del Garda e Peschiera del Garda per una lunghezza di circa 67 km. Alcuni dei suoi tratti sono già stati realizzati, soprattutto sulla sponda bresciana.

Le opere previste a Malcesine sono un collegamento ciclopedonale di due chilometri e mezzo il cui costo è stimato in un milione e 800 mila euro. L’amministrazione comunale di Malcesine finanzierà la progettazione definitiva ed esecutiva con 72.000 al netto dell’iva.