«Cercate la bambina che mi salvò»

Sono passati quasi ottant’anni da quel settembre del 1941 quando a Bardolino erano di stanza i bersaglieri del 3° Reggimento Milano, terza Compagnia motociclisti della Divisione Celere. In fretta e furia furono destinati, però, alla guerra in Russia. Fra loro c’era anche il bersagliere Francesco Scano nato a Collinas, nel sud della Sardegna nel 1919. Da qui nasce una storia che ha portato grande commozione in due famiglie: nella famiglia Scano e in quella Erbifori di Bardolino, facendo tornare alla memoria vecchi ricordi, anche dolorosi, ma creando una nuova amicizia. Il motivo è stato una vecchia fotografia con l'immagine di una bimba, rimasta per anni nel cassetto di Francesco Scano anche dopo la sua morte avvenuta a Collinas nel giugno 1999. Una foto che il figlio Nicolangelo ha sempre ritenuto una sorta di reliquia del padre legata a ricordi spesso rispolverati dal papà nelle lunghe serate invernali quando raccontava della guerra in Russia con oltre 40 gradi sotto zero, dei soldati italiani malvestiti, scarsamente armati, forti unicamente del coraggio e della tempra fisica. «Di quei bersaglieri partiti da Bardolino, oltre 2600, se ne sono salvati solo un’ottantina», spiega commosso Nicolangelo Scano, «e fra loro anche papà che rimase sotto le armi per oltre otto anni». Fu lui in punto di morte a chiedere al figlio di cercare quella bambina e di conservare quella foto, visto che aveva sempre pensato di essere tornato sano e salvo dalla guerra grazie alla protezione di quella foto che aveva cucito nel bavero della sua divisa. «Sono stato molte volte sul punto di attivarmi per le sue ricerche», afferma Scano, «ma non sapevo se fare bene a riaprire situazioni ormai passate nei ricordi della gente. La guerra era finita da tanto tempo. L'input però è scaturito quando ho visto, scorrendo Internet, che mesi fa a Bardolino si è tenuto un raduno dei bersaglieri, proprio del 3° Reggimento Milano, quello di mio papà». Un segno del destino. «Mi è scattato il desiderio di cercare quella bambina ritratta nella foto per tener fede a quanto promesso a mio padre», continua, «ma mai avrei pensato di trovare solo i parenti di Enrica Erbifori. Mi ha colpito la sua storia, la sua morte in così giovane età». Già perché la bimba anziana non lo è mai diventata: è morta di leucemia a 26 anni. Il figlio del bersagliere è riuscito però a rintracciare il fratello di Enrica. «E nata un’amicizia vera per iniziativa di Nicolangelo Scano», spiega fra le lacrime Ezio Giorgio Erbifori, classe 1942. «Tecnico nel Comune di Cagliari ha avuto la bellissima idea di interessare il Comune di Bardolino nella ricerca di una bambina nata nel 1938 di cui il padre Francesco teneva custodita una foto in bianco e nero, ripiegata in quattro, sdrucita, ma da lui considerata un talismano, un portafortuna». Ma come aveva fatto il bersagliere ad avere quella foto? Lo spiega il figlio: «A quel tempo i miei genitori gestivano un’osteria in via Solferino, all'angolo con corso Umberto», spiega Ezio Giorgio Erbifori, «e con ogni probabilità fu lì che Scano incontrava la mia famiglia e quindi anche la piccola Enrica. Una simpatia che è diventata una sorta di compagnia immaginaria per quel bersagliere. Tanto che in punto di morte ha detto al figlio di cercarla e di conservare quella foto per sempre». Enrica Erbifori era nata a Bardolino il 6 ottobre 1938 da Giuseppe e Virginia Boni e il 17 settembre 1941 quando i bersaglieri partirono da Bardolino per la Russia donò una sua foto a Francesco Scano con una dedica scritta da sua madre Virginia: «Se ben piccina so pregare Gesù Bambino perché mi vuol bene». Poi la firma, Eri Erbifori (così veniva chiamata in famiglia), il paese, Bardolino, e la data, 17 settembre 1941. «Quella foto di mia sorella Francesco Scano la tenne cucita nel bavero della divisa militare», continua Erbifori , «e la conservò fino alla sua morte. L'ho saputo da suo figlio Nicolangelo dopo che ci siamo conosciuti al telefono, grazie al contributo del capogruppo degli alpini di Bardolino ed ex dirigente dell'Ufficio anagrafe comunale Ernesto Fasoletti che, tramite il Comune, ha risposto alle richieste del figlio di Francesco Scano». «Purtroppo Enrica», continua suo fratello, «è morta nel novembre 1960 dopo una lunga malattia e molte sofferenze. Fu colpita da leucemia e la sua lunga malattia fece scalpore: tutto il paese si rese disponibile a donare il sangue affinché potesse sopravvivere. Lei era nota anche perché era stata in Austria a imparare la lingua tedesca per poter servire meglio gli avventori dell'esercizio di famiglia. Fu un’antesignana dello sviluppo turistico gardesano». Ha infatti aperto la strada a tante altre ragazze bardolinesi che sono emigrate per alcuni mesi in Austria in qualità di ragazze alla pari per imparare la lingua. «L'iniziativa di Nicolangelo ha fatto riemergere i tanti ricordi, tanta sofferenza, una storia difficile e dura per la nostra famiglia», conclude Ezio Giorgio, «ma la determinazione degli Scano di ritrovare mia sorella, mi ha fatto piangere anche tante lacrime di gioia. Sono emersi amicizia, amore, riconoscenza, sentimenti che di questi tempi scarseggiano. Sono davvero grato a questa famiglia che ha portato moltissima gioia nel mio cuore e in quello di mia sorella Egizia». •

Sergio Bazerla