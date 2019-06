Ogni sera jazz, sapori e cooperative sociali

Inclusione, note jazz e sapori locali. Sono i tre ingredienti principali di «O-Live Jazz Fest», la festa della solidarietà sociale e dei prodotti tipici dell’entroterra gardesano promossa da oggi a domenica giugno in corte Torcolo dall’associazione culturale musicale Jazz & More insieme ad associazioni, imprese e istituzioni del territorio, con il patrocinio del Comune di Cavaion, della Regione, della Camera di commercio di Verona e di Confcommercio. Per tre serate consecutive, e per il quarto anno, la corte di proprietà comunale con l’annesso teatro all’aperto faranno da palcoscenico a talenti del jazz nazionale e internazionale, a progetti, esperienze, incontri incentrati sull’accoglienza. L’AREA DEDICATA a vini e cibi del territorio, a ingresso libero, propone stuzzichini o piatti per cena dalle 19.30 alle 23. I protagonisti saranno l’olio Garda Dop e il vino Bardolino Doc, salumi e formaggi Dop, la tipica «fogasa» di Cavaion e le torte fatte in casa dai «ristoranti inclusivi» delle cooperative sociali. L’area concerti, invece, non solo è accessibile ma prevede anche costi accessibili, come nello spirito della festa. Inoltre, da vedere c’è la mostra fotografica «Jazz Memories» di Umberto Bonani. Ogni sera viene presentato alle 21.20 un progetto di inclusione sociale, a cui segue alle 21.30 il concerto. Questa sera il primo è «Si può fare», ideato dal cavaionese Niki Leonetti, dopo il quale si esibisce il Lorenzo De Luca Quintet guidato dal giovane sassofonista di Vittorio Veneto vincitore del concorso nazionale Luciano Zorzella organizzato a Verona. Domani toccherà al progetto della cooperativa sociale Panta Rei La Groletta Hotel Ristorante, che ha sede a Rivoli, anticipare il concerto in cui si esibiranno Dado Moroni e Luigi Tessarollo. Domenica, infine, spazio al progetto inclusivo della cooperativa sociale Azalea Gran Can Hotel Ristorante, che si trova a Pedemonte in Valpolicella, e poi al Gianni Cazzola Trio con il trombonista Didier Yon. •

Camilla Madinelli