Mercatini, degustazioni, showcooking. E lo chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese, protagonista della trasmissione «Alessandro Borghese Kitchen Sound» in onda tutti i giorni su Sky Uno. Sono alcuni degli ingredienti di «WardaGarda», il festival dedicato all’olio Garda Dop e al suo entroterra che si svolge sabato 7 e domenica 8 settembre nella corte Torcolo di Cavaion.

Il festival prende il nome da Warda, termine longobardo da cui deriva il toponimo Garda. È promosso dal Consorzio Olio Garda Dop con il contributo della Regione e il sostegno della pro loco di Cavaion oltre che del Comune. Lo chef Borghese parteciperà sabato 7, alle 16, al convegno “Olio Garda Dop: lo conosci veramente? Nei libri, al ristorante, in tv” insieme al professore dell’Università di Verona Gian Maria Varanini, studioso di storia medievale e autore di un volume dedicato alla storia dell’olivicoltura sul Garda, a Paolo Forelli del locale Speckstube di Malcesine e a Simone Gottardello, chef del ristorante Evo di Bardolino. Modererà la conferenza Luigi Caricato, oleologo e direttore della rivista OlioOfficina.

Oltre alla conferenza, a ingresso libero come l’intera manifestazione, a Cavaion ci saranno per due giorni, nella storica corte comunale in centro, un mercatino enogastronomico con prodotti Dop e Igp del Veneto, una mostra fotografica, degustazioni di olio e cucina del territorio, musica dal vivo. L’obiettivo è valorizzare l’olio gardesano e i prodotti veneti certificati, oltre che promuovere il turismo responsabile sul lago di Garda e nel suo entroterra, dove gli uliveti sono parte fondamentale del paesaggio. Sempre sabato, dalle 18 alle 19, il maestro macellaio Bruno Bassetto presenterà la sua celebre battuta di carne sorana veneta tagliata al coltello, accompagnata da prodotti veneti e dai vini Chiaretto di Bardolino Doc e Garda Doc.

Ci sarà anche lo chef Giuseppe Ceci, che nello showcooking di domenica 8 settembre (dalle 18.30 alle 19.30) spiegherà come utilizzare l’olio Garda Dop nella cucina senza glutine. Il panificio Zambiasi proporrà una merenda a base di pane e olio (dalle 16 alle 18), spiegando ad una ad una le fasi di lavorazione.

La sera spazio ai piatti della tradizione, preparati dalla pro loco San Michele, e alla musica: sabato sarà quella della Folkabanda Trip a Trad, sulle cui note si esibirà il Gruppo Ricerca Danza Popolare di Verona; domenica spazio invece a Kavour (The Voice of Italy 2014) e alla band Kaos, che propongono musica pop e rock internazionale. Domenica 8 settembre ancora degustazioni: alle 16.30 ci sarà quella dedicata all’olio Garda Dop, mentre alle 17.30 sarà la volta del Chiaretto di Bardolino e del Garda Doc a cura dei sommelier di Ais Veneto. Infine, durante “WardaGarda” sarà possibile visitare la mostra fotografica “Paesaggio gardesano” curata dal Fotoclub Costermano.

Camilla Madinelli