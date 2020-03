Corso del Ctg Si recupera la lezione saltata

Tenta di tornare alla normalità il corso dedicato a ville e giardini dell’entroterra gardesano e del lago promosso in questo inizio d’anno dal gruppo Ctg El Preon. Oggi alle 20.30 nella sala della biblioteca civica in corte Torcolo viene recuperata la lezione saltata la scorsa settimana a causa delle disposizioni sanitarie per il contenimento del contagio da coronavirus. Gli organizzatori del gruppo Ctg, infatti, hanno chiesto lumi al Comune in merito al possibile proseguimento o meno degli incontri e hanno ricevuto il via libera, visto che il corso è diretto a un pubblico numericamente ridotto. Stasera i corsisti potranno proseguire il loro approfondimento sulla storia del giardino, in particolare l’avvento delle nuove tendenze che dal Settecento in poi introdurranno l’idea del parco all’inglese, e analizzeranno quello di Villa Poggi ad Affi. Un modo per nutrirsi di bellezza e natura in un momento in cui tutti sono bombardati da informazioni sul Covid-19 e preoccupati per la salute e l’economia. •

C.M.