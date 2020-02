Camp estivo dell’Atalanta Football

Atalanta Football Camp a Cavaion, dal 22 al 26 giugno, nei campi da calcio in località Ca’ Orsa. La settimana riservata a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, organizzata dalla società calcistica bergamasca con il Baldo Junior Team, è l’unica nel Veronese. Nel Veneto ce n’è solo un’altra, a Vittorio Veneto, su un totale di 17 Atalanta Football Camp organizzati fuori dalla Lombardia, dal Nord fino alla Sicilia. Baldo Junior Team e Atalanta sono affiliate e collaborano da tempo, per esempio negli scambi tecnici per gli allenatori. Bambini e ragazzi che parteciperanno ai cinque giorni, dalle 9 alle 18.30 (iscrizioni sul sito www.atalantacamp.it) potranno migliorare le proprie abilità calcistiche sotto la guida degli allenatori della società nerazzurra, sperimentare come sia divertente giocare a calcio ma affinare anche le tecniche, accrescere la motivazione, fare nuove amicizie, sperimentare logiche e regole del gruppo, acquisire autonomia. «Siamo felici che l’Atalanta abbia scelto Cavaion per uno dei suoi Football Camp, una splendida opportunità per piccoli e grandi calciatori desiderosi di vivere un’esperienza di qualità», sottolinea l’assessore allo sport, Angelo Indelicato.

C.M.