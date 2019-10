Oggi la barricaia della cantina Cesari di Cavaion veronese si è aperta all’arte. Le barrique sono diventate protagoniste della scena, di fronte al grande pubblico, in una veste inedita. Frutto di un progetto e di un percorso intrapreso dall’azienda insieme al professor Angelo Falmi dell’Accademia di Brera, studenti e artisti di tutto il mondo hanno lavorato sul tema della foglia di corvina per arricchire i tondi delle botti, da strumento operativo ad opere d’arte.

La cantina di Cavaion veronese si è trasformata in una galleria. «A Tutto Tondo» è un progetto in cui l’azienda crede e che sposa la filosofia aziendale, come spiega Michele Farruggio, general manager di Cesari: «La giornata di oggi è l’inizio di un percorso per la nostra azienda. L’arte per Cesari è un amore e un valore; essere riusciti a mettere insieme questi due elementi è un risultato straordinario». Il professor Angelo Falmi, in questa iniziativa, grazie alla sua carriera universitaria e internazionale ha fatto da guida ai giovani artisti e studenti. «Trovare un’azienda così sensibile all’arte e alla formazione», ha detto, «è davvero una motivazione per tanti studenti e artisti ma anche per me come docente. Spero sia l’inizio di una lunga collaborazione, che esplori diversi ambiti artistici». I 70 tondi resteranno in esposizione nella cantina di Cesari, sono stati raccolti in un prestigioso catalogo a cura del professor Falmi.