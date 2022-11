Plauso all'assessora che ha denunciato le violenze: «Coraggiosa, solo parlando si combatte»

«È stata brava a dirlo». «Ha avuto molto coraggio». «Ha fatto bene: solo parlandone si può combattere la violenza». «L’ammiro molto, io non so se avrei la forza di farlo». A raccogliere la stima e il supporto di molte donne è l’assessora alle Pari opportunità di Castelnuovo del Garda Marilinda Berto, che sabato durante l’inaugurazione del nuovo Sportello antiviolenza ha confessato di essere stata lei stessa vittima di violenza in giovane età e di esserne uscita grazie all’aiuto dei genitori che l’hanno amata e protetta. «Insegnandomi a tenere lo sguardo alto e a guardare lontano per superare la paura», ha spiegato. «Perché vivendo con la paura che ricapiti si diventa vittime due volte».

La solidarietà e l'ammirazione delle donne

Le donne intervistate ieri a Castelnuovo, in parte al mercato a chilometro zero e in parte in un bar del centro all’ora dell’aperitivo, sono convinte che solo il coraggio di denunciare le violenze subite possa portare un cambiamento di mentalità. E sanno di cosa parlano, perché una su due, tra quelle sentite ieri, ha comunque avuto a che fare con molestie, psicologiche o fisiche, soprattutto sul luogo di lavoro.

«È giusto dirlo, l’assessore Berto ha fatto bene», commenta Zoga Karafilli, 31 anni. «Penso sia anche liberatorio. A me non è mai successo niente di simile, ma solo perché sono stata fortunata». «Io non so se ce l’avrei fatta a dirlo», ammette invece Paola, 55 anni, «ma se l’assessore se l’è sentita ha fatto bene, l’ammiro». Racconta poi che da ragazzina le è accaduto un fatto che l’ha molto intimorita. «Avevo 14 anni e stavo camminando in pieno giorno a Verona», spiega, «quando si è avvicinata un’auto. A bordo c’era un uomo che mi ha invitata a salire, diceva che voleva portarmi a fare un bel giro e ho avuto paura che mi rapisse perché non se ne andava. Quando si è piccole, poi, le reazioni sono diverse rispetto a quando si è adulte, la paura è immensa. E, comunque», ribadisce, «la questione che indigna è essere considerate facili prede non meritevoli di rispetto. Un uomo che approccia una ragazzina, poi, ma che razza di uomo è?».

Come non bastasse anni dopo è stata molestata anche sul lavoro. «Un mio superiore continuava a telefonarmi a casa», racconta. «Lo faceva anche con altre colleghe. Mi diceva che dovevo uscire a cena con lui, che non potevo dirgli sempre di no. È durata finché non ho cambiato lavoro».

Molestie e umiliazioni

Molestie ne ha subite anche Erica, 39 anni. «Il mio titolare ha approfittato del suo ruolo per umiliarmi, sapendo che non potevo ribellarmi perché avevo bisogno di quel lavoro», afferma. «Sei anni e mezzo di approcci, inviti, frasi fuori luogo. Come ho fatto a difendermi? Alla fine l’unico modo per “salvarmi” è stato essere maleducata, rispondergli per le rime, con frasi tipo “Finiscila”, “Vai via”. Non mi ha licenziato, ma ho subito un mobbing punitivo. È stata dura in quegli anni. Apprezzo, quindi, molto l’assessore Berto per il coraggio che ha avuto. Ha fatto bene a parlarne».

Meglio è andata a Morena Trarivi. «Non mi è mai successo nulla, ma forse perché abito in un paesino in cui tutti si conoscono e se qualcuno fa qualcosa che non va nel giro di un giorno lo sanno tutti. In città è più facile che accada, per questo sono un po’ preoccupata per mia figlia che sta studiando a Venezia e vive in un appartamento nella via più pericolosa di Mestre. Sa il karate, esce poco di sera e, se lo fa, si fa sempre riaccompagnare a casa, ma non sono tranquilla. Il dialogo con i figli poi conta molto. Io e mio marito abbiamo sempre detto alle nostre figlie che qualsiasi cosa dovesse succedere noi le ascolteremo e che se qualcuno dovesse alzare le mani su di loro siano pronte a difendersi».

Dalla denuncia ai corsi di difesa personale

Maura Degani, arrivata al mercato a Km0 con la sua cagnolina Ginger («Femmina anche lei», tiene a sottolineare) ribadisce l’importanza della denuncia. «Sono questione molto delicate», continua, «e ognuno reagisce a suo modo. Io, ad esempio, trovo la forza nella fede e penso che sarei andata a parlarne con un sacerdote. Ognuno cerca di trovare la serenità come meglio crede, ma ribadisco, il primo passo è sempre la denuncia».

Valerie Battiti sta prendendo l’aperitivo al bar con la collega e amica Virginia Floretta ed entrambe sono felici che a Castelnuovo sia stato aperto uno Sportello antiviolenza. «Un’ottima iniziativa», sottolineano. «Aiuterà sicuramente molte donne».Valerie poi aggiunge: «Io sono stata fortunata. A parte qualche fischio e qualche “Ah bella!” non ho mai subito molestie gravi. Sempre ricordando che la stessa battuta detta con intenzione diversa cambia completamente».

«Già», interviene Virginia, «lo senti subito se dallo scherzoso si passa al viscido». E racconta ciò che le è successo quando lavorava in un bar: «Un cliente un po’ alticcio mi ha palpato il sedere. Gli ho dato uno schiaffo e gli ho detto “Se lo rifai chiamo i carabinieri”. Non è più entrato nel locale. Lo schiaffo è stato una specie di riflesso condizionato, ho reagito d’istinto. Vengo dal Trentino e sono molto reattiva», dice sorridendo. «Mio papà mi ha sempre detto di non farmi sottomettere, di non vergognarmi e di non avere mai paura di dire ciò che succede. E che il rispetto è la prima regola. Alle superiori in Trentino ci hanno fatto fare un corso di autodifesa: credo sarebbe utile farlo in tutte le scuole»