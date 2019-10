Partono i gruppi di studio per elementari e medie

Le scuole sono iniziate e ci sono compiti da fare, lezioni da studiare, temi da ripassare. Anche quest'anno si può farlo insieme. Martedì si apriranno infatti le iscrizioni ai «Gruppi di studio per bambini della scuola primaria e per i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado». Sono come sempre organizzati dal Comune, in particolare dall'assessorato ai Servizi sociali e alle Politiche giovanili, retto da Irene Armani, in collaborazione con il Servizio educativo dell’Azienda Ulss 9 Scaligera e la Cooperativa sociale Il Ponte, di Verona. I gruppi di studio inizieranno tra due settimane ma le iscrizioni si potranno fare in Comune, nell'ufficio della educatrice, martedì dalle 9 alle 12, 30 e dalle 14 alle 17 e il 16 e 17 dalle 9 alle 12,30. L'educatrice si può contattare anche telefonando allo 045. 6209942 o scrivendo una mail a cformenti@aulss9.veneto.it. «Anche per quest'anno scolastico abbiamo organizzato questa attività di supporto scolastico dedicata a bambini e ai ragazzi. In entrambe le fasce di età saranno seguiti da educatori professionalmente preparati. Gli incontri, che si svolgeranno due volte alla settimana dureranno due ore ciascuno. Per i bimbi della primaria è previsto un momento di sorveglianza durante il pranzo (al sacco) che potranno consumare a scuola al termine delle lezioni», sottolinea Armani. Che aggiunge: «Solo per gli alunni della primaria di Pazzon funzionerà un servizio di trasporto per il ritorno a casa predisposto con la scuola stessa». I gruppi di studio delle primarie si terranno ogni lunedì e giovedì dalle 14 alle 16 alla scuola di Pazzon dove il servizio inizierà il 21 ottobre; il mercoledì e venerdì sempre dalle 14 alle 16 in quella del capoluogo dove si partirà il 23 ottobre. Il gruppo di studio per i ragazzini delle secondarie di secondo grado partirà il 22 ottobre e si terrà dalle 14,30 alle 16,30 al primo piano della scuola dell’infanzia Statale Magda Bodner. Il costo del servizio per l'intera durata, ossia da ottobre al 31 maggio, è 150 euro pagabili in un'unica soluzione o in due rate, una di 75 euro per i mesi di ottobre, novembre e dicembre e una di 75 per gennaio e maggio. Gli organizzatore precisano che le iscrizioni si riceveranno per ordine di arrivo con precedenza ai residenti a Caprino, a seguito della compilazione del modulo di iscrizione da parte di uno dei due genitori. L'iscrizione è vincolante per tutto il periodo dell'anno scolastico. Per ulteriori informazioni vedere il sito www.comunecaprinoveronese.it o chiamare l’educatrice comunale da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,30 allo 045.6209942.

B.B.