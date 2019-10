No alla diretta streaming del Consiglio

Picche a riprese e archiviazioni video delle sedute del Consiglio comunale e alla predisposizione della trasmissione in streaming sul sito web del Comune perché «non sono soluzioni né facili né economiche che riteniamo non sarebbero proporzionate alla risposta attesa dal contesto caprinese. Il Consiglio è aperto, la partecipazione assicurata dalla convocazione pubblica». Sono le parole del consigliere alla comunicazione Luca Sartori che ha illustrato le ragioni per cui la maggioranza ha bocciato la mozione presentata dai consiglieri Cristiano Pastorello e Mario Brunelli di «Amiamo Caprino» e di Sonia Mesetti del gruppo Alleanza per Caprino. La mozione ricorda sia lo Statuto comunale «che s’ispira a principi di uguaglianza, solidarietà, responsabilità, partecipazione, trasparenza, efficienza» che il Codice dell’amministrazione digitale secondo cui «lo Stato favorisce ogni forma di uso di nuove tecnologie per promuovere maggiore partecipazione dei cittadini». Pastorello ha ricordato che le sedute pubbliche sono la massima espressione del lavoro dell’amministrazione e molti cittadini per problemi di salute, lavoro o familiari, non possono partecipare. Pronta la replica di Sartori: «La trasmissione streaming e/o la registrazione per archiviazione audiovisiva dei Consigli rappresenterebbe un notevole impegno tecnico ed economico per il Comune. Per una buona registrazione di immagini e contenuti audio servirebbe non solo acquistare una telecamera con treppiede ed accessori, ma anche un software per la gestione e l'elaborazione delle immagini video. Inoltre conservare il girato occupa molta memoria per cui si aggiungerebbero le spese per il mantenimento del materiale multimediale a meno che non si incarichi una ditta esterna con relative spese». Ha chiuso chiedendo: «Ne vale davvero la pena? Quanti potrebbero essere i cittadini volenterosi che seguirebbero i Consigli in diretta dal divano di casa? Proprio per motivi di trasparenza ogni Consiglio è aperto al pubblico e le registrazioni audio regolarmente pubblicate sul sito del Comune, oltre ai verbali. Chi è interessato può sempre accedere. Mi auguro che i cittadini partecipino sempre più numerosi alla vita politica del paese non solo durante le elezioni. E di persona e non solo schermati dal telefono». Pastorello ha ribattuto: «Come si fa a dire che gli interessati sarebbero pochi? Se i Consigli sono poco partecipati perché non fare un tentativo di ulteriore coinvolgimento e poi si valuta la risposta? A meno che si preferisca che il Consiglio non sia seguito». Sartori ha concluso: «Anche altri eventi live, musical, culturali e sportivi, contano in streaming pochissime visualizzazioni». •

B.B.