Dorizzi ci riprova: in gara a Newcastle

Daniele Dorizzi, trapiantato di rene, presidente del gruppo sportivo Le Sgalmare di Colà di Lazise, dopo le splendide medaglie conquistate a Brisbane, a Vantaa in Finlandia e a Cracovia, nelle passate edizioni, portando nel mondo il tricolore italiano con l’Associazione nazionale emodializzati, ci riprova quest’anno anche a Newcastle, in Inghilterra, partecipando alla ventiduesima edizione dei World Transplant Games, evento sportivo dedicato agli atleti portatori di trapianto. Dorizzi fa parte della Nazionale italiana trapiantati, che si confronterà sportivamente da sabato 17 a sabato 24 agosto nella ventiduesima edizione dei Giochi, che quest’anno è anche sostenuta direttamente dal Comitato italiano paralimpico. In tutto sono 49 gli atleti italiani che si cimenteranno nelle varie discipline sportive: 35 uomini e 14 donne. La più giovane atleta ha 15 anni, il più anziano ne ha compiuti 77. Il Veneto è la regione italiana più rappresentativa, avendo iscritto 10 atleti alla competizione. «Per me è il quinto mondiale a cui partecipo», sottolinea Daniele Dorizzi, «e farò parte della squadra che corre i cinquemila metri e i millecinquecento metri per l’area di atletica, nonché della squadra delle freccette e faccio anche parte della squadra di calcio. Non sono in estrema forma come per il passato, ma devo assolutamente partecipare, per continuare a promuovere l’importanza della donazione e dare una speranza a chi è in attesa di un trapianto». «Il trapianto è un evento che cambia radicalmente la vita», conclude Dorizzi, «ma che ti consente di continuare a vivere. E io sono davvero l’esempio autentico di questa continuazione di vita». Con Daniele Dorizzi quest’anno c’è anche un altro atleta veronese. Si tratta di Alberto Zanetti di Caprino Veronese, che è inserito nella squadra di nuoto. Zanetti si cimenterà nei 200 e 400 metri a stile libero. Per il presidente nazionale di Aned, Giuseppe Vanacore, l’obiettivo è quello di eguagliare il bottino di medaglie della scorsa edizione, nel 2017 a Malaga con ben 35 medaglie. «Nel 1978, la prima edizione dei giochi per portatori di trapianto», sottolinea ancora Dorizzi, «eravamo presenti in 99 atleti e rappresentavamo pochi Paesi del mondo, mentre a Malaga i concorrenti sono stati più di 2.200 e provenivano da ben 52 Paesi del mondo. Una presenza, un messaggio che stanno davvero travalicando ogni frontiera». •

S.B.