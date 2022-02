Campo in gara per il Pnrr: il sindaco chiama i consiglieri regionali, ma rispondono solo in due

È partita con due soli iscritti (per ora) la «maratona politica» di Davide Benedetti, sindaco di Brenzone, e della Fondazione Campo per fare conoscere l’antico borgo medievale semidiroccato dell’entroterra collinare del lago di Garda - Campo, appunto - selezionato tra i nove borghi del Veneto in gara per accaparrarsi i 20 milioni di euro del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, cifra che permettere di realizzare concretamente un sogno che dura da una ventina d’anni, cioè quello di risistemare la minuscola frazione per farne un vero e proprio «borgo dell’arte».

Una lotteria dei soldi, com’è stata definita, che nel Veneto sta scatenando una rissa: tutti contro tutti. Il sindaco Benedetti aveva lanciato l’invito a tutti e nove i consiglieri regionali veronesi, se mai vi fossero andati in precedenza, a vedere di persona qual è la realtà di Campo ma all’appello, ieri mattina, ha risposto il solo Enrico Corsi, leghista. Più l’europarlamentare Paolo Borchia, anche lui leghista. Marco Andreoli, Alessandra Sponda, Alberto Bozza, Stefano Valdegamberi e Annamaria Bigon, invece, hanno giustificato la loro assenza con impegni presi in precedenza, ma hanno promesso al primo cittadino di Brenzone che in settimana saliranno al borgo. Nessuna notizia invece da Filippo Rigo, Daniele Polato e Tomas Piccinini.

Gli ospiti di quella che, all’apparenza, poteva sembrare, ma non lo era, una semplice passeggiata di alcuni amici tra gli oliveti e le abitazioni per gran parte ammalorate, erano solo due. «Ho pensato», ha precisato il sindaco Benedetti, «che questo fosse l’unico modo per far sì che i consiglieri regionali veronesi si rendessero conto di quanto sia splendida la realtà di Campo, di che cosa sia stato fatto finora per rimetterlo in sesto e di quanto resti da fare e si potrebbe fare per ristrutturare integralmente la frazione, nota in tutto il Veronese e anche fuori dal Veneto». La battaglia per ristrutturare Campo va avanti almeno dal 2004, cioè da quando Giacomo Simonelli, oggi presidente della Fondazione Campo, era anche sindaco di Brenzone.

Un legame, quello tra l’ultrasessantenne ristoratore di Brenzone e il borgo, che si perde negli anni e che aveva portato, al termine del mandato di Simonelli, a un duro scontro tra l’amministrazione comunale che gli era succeduta e la Fondazione stessa. Una lotta, sia dentro che fuori del Consiglio comunale, che era finita in tribunale e poi anche in Corte d’appello a Venezia, e che aveva visto tornare la proprietà dell’antico borgo nelle mani pubbliche, cioè del Comune di Brenzone il cui sindaco attuale era stato, dal 2004 al 2009, assessore proprio di Simonelli. Nel frattempo la Fondazione, grazie ad un contributo di 700mila euro, ha portato avanti alcuni lavori di ristrutturazione sulla cosiddetta “casa zero“ e su alcuni altri pezzi del paesello, che conta oggi solo quattro residenti.

Del resto, una delle condizioni per poter accedere al bando promosso dal governo tramite le 20 Regioni italiane, era proprio che il borgo fosse di proprietà pubblica. Un bando il cui “premio“ da 20 milioni di euro consentirebbe di ristrutturare integralmente la frazione incastonata a metà tra la collina che sale verso il Baldo e il lago più grande d’Italia. Ma cosa hanno visto i politici veronesi ieri e cosa pensano di fare a Venezia visto che a scegliere chi sarà l’unico vincitore sarà la giunta regionale guidata dal trevigiano Luca Zaia? «Campo è un posto straordinario», hanno detto all’unisono l’eurodeputato Paolo Borchia e il consigliere Enrico Corsi. Quest’ultimo ha sottolineato pure che «se riuscissimo a fare arrivare i soldi a Campo, ne uscirebbe un borgo che credo sia un unicum in Italia. Coniugato poi all’utilizzo del Trimelone (l’isolotto nel lago, ndr), Brenzone sarebbe veramente un centro di attrazione turistica formidabile per tutto il lago di Garda e il monte Baldo».