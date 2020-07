Calisthenics, sfida di bicipiti sul lago

Bicipiti in mostra in riva al lago. E che muscoli. Si chiude oggi in località Cà Nova, all’inizio della passeggiata Rivalunga che collega Bardolino a Garda, la seconda giornata dei campionati nazionali di Calisthenics, disciplina sportiva basata sulle abilità atletiche a corpo libero con il supporto di strutture come sbarre, parallele e anelli della ginnastica ed eventualmente di pesi . L’occasione per inaugurare la nuova struttura, inserita nell’area sportiva dove è già presente un campo da basket e lo skatepark, realizzata dal Comune per una spesa di circa 57mila euro. «L’iniziativa è nata quasi per scherzo qualche mese fa prima del lockdown per inaugurare nel migliore dei modi la piastra di Calisthenics che ci è stata richiesta dai bardolinesi e società sportive a testimonianza di un’attività in grande ascesa e aperta a tutte le età», afferma l’assessore allo sport Fabio Sala . «Parlando con l’associazione «Burningate» di Torino, che si occupa di formare allenatori per il Calisthenics, ho chiesto se potevano venire da noi per un saggio dimostrativo. Il responsabile Manuel Stella ha rilanciato proponendomi d’ospitare a Bardolino i campionati italiani». Detto fatto con circa 42 atleti che tra ieri e oggi si affrontano nelle finali delle categorie freestyle, endurance & strength uomo e donna. Una manifestazione a misura di covid con tutti i concorrenti sottoposti a misurazione di temperatura e la struttura, composta da sbarre, parallele e anelli, che viene pulita dopo ogni singolo utilizzo. «Ringrazio il Comune di Bardolino, e in particolare Sala, che in sole tre settimane ci ha dato la possibilità di portare a termine qualcosa che sembrava quasi impossibile vista la pandemia», riprende Manuel Stella. «In pratica questo è l’ultimo atto di una stagione di gare che andranno ad eleggere l’atleta italiano di calisthenics nelle varie categorie (forza utilizzando delle zavorre, resistenza a corpo libero). In gara ci sono 42 concorrenti che sono i migliori atleti della stagione al termine di un circuito di quattro tappe: due si sono svolte a Torino e Forli, mentre quelle di Roma e Catania sono state sostituite da una gara on-line. Ognuno da casa propria ha registrato un video e inviato ai giudici che hanno valutato l’operato dei ragazzi. I filmati sono stati resi pubblici e stilata la classifica. Qui a Bardolino sono arrivati da tutta Italia: dalla Sicilia alla Lombardia», conclude Stella non prima di sottolineare che il momento più atteso delle due giorni è oggi . A partire dalle 11,30 e fino alle 17,45 quando avverranno le premiazioni, si svolgerà il freestyle: 12 atleti si sfideranno nell’arena e mostreranno, alle sbarre e alle parallele, le migliori esibizioni. •

S.J.