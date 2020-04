C’è il lupo anche sul Baldo Ha sbranato sei agnelli

Barbara Bertasi C'è il lupo anche sul Baldo, dov’è stato colto «in flagrante»: immortalato con la preda in bocca a Ferrara di Monte Baldo, in località Peretti. È stato avvistato subito dopo Spiazzi, in un prato vicino alla Sp 8. Lo fa sapere il comandante di Stazione dei carabinieri forestali di Costermano, informando che venerdì all'alba è entrato in un recinto dov’erano tenuti degli ovini. «Ne ha uccisi sei e uno se lo è portato via», precisano sempre i carabinieri forestali informando che i proprietari hanno subito sporto denuncia al Comando. «Si tratta sicuramente di un lupo perché è stato ripreso da una foto trappola con un agnello in bocca. Sapevamo», continua, «che sul Baldo ci sono un paio di lupi provenienti probabilmente dal Trentino. Ora che non c'è movimento di persone e auto sono scesi. In questo periodo gli animali si sentono più tranquilli e girano più liberamente». Il lupo, secondo il comandante, non è pericoloso: «Cerca di evitare l'uomo, pertanto non ci sono rischi per l'incolumità pubblica. Sono più pericolosi i cinghiali», precisa, «ora in branco. Possono provocare seri danni e incidenti stradali». Quanto alla predazione del lupo commenta: «Il problema diventa importante se gli animali domestici sono facilmente raggiungibili. In tal caso», spiega, «il lupo può abituarsi a predarli perché di più facile cattura. Se, invece, troverà difficoltà nel raggiungerli preleverà, com’è sua natura, gli animali selvatici. Ora che sono stati predati sei ovini», auspica, «speriamo che gli agricoltori prendano gli accorgimenti necessari per tutelare gli animali ed evitare che questi predatori raggiungano il bestiame. Parlo di reti elettrificate e pastori maremmani. Ma», conclude, «sarebbe necessaria la presenza costante dell'uomo accanto agli animali o il ricovero in stalle». Ora spetta ai proprietari inoltrare richiesta di risarcimento danni alla Provincia. Anna Maggio, comandante della Polizia provinciale, confermando la «presunta predazione da lupo nella zona di Ferrara di Monte Baldo» assicura: «Sono state attivate le procedure del dgr 180 del 2018 che prevede, tra l'altro, sopralluogo con accertamento dei danni sulle prede ai fini del risarcimento. Il verbale delle nostre guardie parla di presunta predazione da lupo, ma da verificare con riscontri scientifici». La Provincia informa poi che sono state raccolte dalla polizia provinciale altre immagini, registrate da privati nell’area di Caprino, di un possibile esemplare di lupo. Racconta Luciano Guarnati la cui compagna Olimpia Valcan è titolare dell’azienda Agricola Elalpaca che, salendo a Spiazzi, si trova nel primo stabile: «Abbiamo 24 capi di Alpaca e 50 di pecore Brogna. I primi sono a Spiazzi, gli ovini maschi in località Peretti. Ho ricevuto la telefonata di un impresario edile di Spiazzi che mi avvisava di aver visto un agnello morto sul ciglio della strada con accanto un Dogo Argentino. Sono corso nell'allevamento delle pecore, che è a 200 metri da dove risiediamo». Ha contato i capi. «Mancavano sei agnelli e tre pecore, madri dei piccoli sbranati. Ho fatto una rapida perlustrazione e ho trovato i cinque agnelli morti, più quello sulla strada. Le tre pecore, probabilmente terrorizzate, hanno saltato la recinzione precipitando nel dirupo sottostante. Impossibile trovarle». E continua: «Siamo stati convinti per tutto il giorno che gli aggressori fossero cani randagi. Invece la sera, verso le 20,30, mi ha chiamato la signora della casa vicina alla recinzione delle pecore riferendomi che stava vedendo un lupo che gironzolava a dieci metri dalla sua casa, confinante col nostro allevamento. Sono uscito con la pila e l'ho visto mentre si allontanava. Ho recuperato la scheda della fototrappola, che installo sempre dove tengo pecore e alpaca. Ho visionato i fotogrammi trovando quello del lupo con un agnello tra le fauci. Prima avevo chiamato i carabinieri forestali di Costermano dove ho sporto denuncia contro ignoti pensando che fossero cani. Poi ho fatto intervenire la polizia provinciale chiedendo come procedere con la richiesta di risarcimento danni da lupo». La perdita è grave: «Il valore di questi animali, essendo Brogna razza protetta in via di estinzione, si aggira sui 1500 euro, circa 150 per animale». Sulle protezione dell'allevamento dice: «Quello in località Peretti è di quasi 30mila metri quadri, recintati da una rete metallica alta un metro e mezzo. Ho anche due pastori maremmani che sono però a presidio degli alpaca che valgono circa 4mila euro a capo». E conclude: «Ora controllo tutti i giorni le immagini della fototrappola: finora il lupo non è più stato fotografato. Ma il problema c'è e tornerà. Risarcimenti a parte, ci sentiamo indifesi. Intanto ho chiuso il gruppo sopravvissuto nella stalla che d'inverno uso come deposito di fieno». •