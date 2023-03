In Posta per fare il passaporto: Magugnano apripista a Verona

Ha riaperto i battenti il «nuovo» ufficio postale di Magugnano (Brenzone sul Garda), primo della provincia scaligera a offrire nelle prossime settimane i nuovi servizi del progetto di Poste Italiane. Dopo tre mesi di lavori e un po' di ritardo rispetto all’iniziale stima, Poste Italiane ha rifatto, internamente ed esternamente, il locale.

L'ufficio di Magugano, nel centro storico del capoluogo, era rimasto chiuso per lavori, essendo stato scelto come una delle prime sedi nel Veneto e la prima in provincia di Verona a beneficiare del progetto Polis-Casa dei servizi di cittadinanza digitale di Poste Italiane.

Il progetto

Ai primi del dicembre scorso ad annunciare l’operazione erano stati il sindaco di Brenzone, Davide Benedetti, e l'amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante. «Il progetto», avevano spiegato da Poste, «vuole favorire la coesione economica, sociale e territoriale dell'Italia e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree urbane dei comuni con meno di 15mila abitanti, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi che l'Unione Europea e l'Italia si sono date con il piano Next Generation EU.

La trasformazione degli spazi a Brenzone consentirà lo sviluppo di attività innovative, e saranno molti i nuovi servizi della pubblica amministrazione a disposizione dei cittadini attraverso i canali di Poste Italiane». Adesso che l'ufficio ha riaperto i battenti, cosa possono trovare i cittadini?

«L'ufficio al momento avrà gli stessi servizi di prima della chiusura ma, nel giro di alcune settimane, saranno avviati i nuovi standard di servizio». Ovvero, l'ufficio diventerà uno sportello unico dove si potranno chiudere numerose pratiche come:

la carta d'identità elettronica,

il passaporto,

i certificati di stato civile e anagrafici,

le autodichiarazioni di smarrimento,

la denuncia di detenzione e trasporto d'armi,

la richiesta della riemissione di codice fiscale,

l'estratto conto di posizioni debitorie,

la visura delle planimetrie catastali,

l'esenzione dal canone Rai,

le deleghe per i soggetti fragili,

i certificati giudiziari,

l'Isee.

l'estratto contributivo

modello Obis per i pensionati,

la certificazione unica,

il rilascio della patente nautica

la denuncia e richiesta dei duplicati della patente.

Brenzone apripista dei nuovi servizi

Soddisfatto il sindaco di Brenzone. «Siamo contenti che Poste Italiane ci abbia selezionato per questo progetto innovativo presentato a Roma alla presenza del presidente della Republica e di molti ministri», ha detto Davide Benedetti, «visto che è una novità di respiro nazionale e che coinvolgerà, in seguito, molti municipi di tutta Italia. A Brenzone», ha detto, «sono stati già terminati i lavori e saremo tra i primi comuni in assoluto, in Italia, che potranno a breve usufruire di una moltitudine di servizi. Una novità positiva per un territorio come il nostro, che dista circa 60 chilometri da Verona e che eviterà ai nostri cittadini di doversi spostare in città per fare alcune pratiche.

«Dopo che due istituti bancari che, con l'emergenza Covid, hanno spostato altrove la propria sede», ha proseguito il primo cittadino, «non possiamo che applaudire questa scelta di investire in zone periferiche, anche con un nuovo bancomat a disposizione di cittadini e turisti di Brenzone», ha concluso Benedetti. Con l'ufficio di Magugnano chiuso, per diverse settimane i cittadini avevano dovuto tollerare il disagio di andare a Castelletto, unica altra sede di Poste Italiane, sul territorio. Ora a Brenzone sperano che i nuovi servizi arrivino in fretta visto che le opere murarie e l'esterno dell'ufficio sono stati rinnovati e di molto abbelliti. •.