Madre e figlia sul lago in vacanza investite da un furgone: grave la 71enne

Grave incidente stradale, l'ennesimo, sulla Gardesana e l'ennesimo ad Assenza, la frazione a nord del comune di Brenzone. La mattinata di oggi è iniziata male per due turiste italiane, mamma e figlia, che si trovavano in vacanza a Brenzone.

Verso le 7.20, infatti, mentre attraversavano la strada andando dal centro di Assenza verso il lungolago, sono state centrate in pieno da un furgone bianco guidato da un cinese, di 40 anni, residente a Torri del Benaco. Il guidatore, per cause ancora al vaglio della polizia locale di Brenzone, non si è accorto delle due donne che stavano correttamente attraversando sulle strisce pedonali in pieno centro, e le ha investite con il proprio automezzo, diretto a Malcesine per il mercato settimanale.

L'urto è stato molto violento e la signora B.M., di 71 anni residente a Secugnago, in Lombardia, ha urtato la testa violentemente contro il parabrezza del furgoncino riportando un forte trauma cranico oltre a varie ferite e contusioni. La figlia, P.N. di 43 anni e residente a Crema, ha invece riportato traumi vari e diverse escoriazioni ma è stata ferita in maniera meno grave della madre e trasferita all'ospedale di Peschiera.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale di Brenzone e Malcesine agli ordini del comandante, Domenico Laporta, i Carabinieri di Torri, che hanno aiutato i colleghi a dirigere il traffico e a fare i rilievi, oltre ad una ambulanza del 118 inviata dal vicino ospedale di Malcesine e l'elisoccorso. L'elicottero ha caricato la signora settantunenne e la ha portata d'urgenza, anche se era ancora cosciente e solo dopo è stata sedata mentre veniva trasportata all'ospedale Santa Chiara di Trento in Rianimazione. Mentre le condizioni della ragazza non sembrano al momento destare preoccupazioni per la madre, al momento in cui scriviamo, la prognosi è riservata.

«Purtroppo», ha spiegato il comandante Laporta, «questo è l'ennesimo incidente che accade nel tratto di strada Gardesana compreso tra Porto e Assenza. Ad Assenza poi, appena qualche settimana fa, era accaduto 20 metri più a sud, sempre sulle strisce pedonali, un altro grave incidente. Le cause sono sempre le stesse: eccessiva velocità e distrazione». Anche nel caso di sabato, infatti, l'alcol test è risultato negativo e non risulta alcuna altra alterazione da parte del guidatore che, semplicemente, «non si sarebbe accorto delle due donne che stavano attraversando», hanno confermato da Brenzone.

Il 18 maggio scorso, a 20 metri dall'attraverso pedonale del centro di Assenza teatro di quest'ultimo incidente, un turista tedesco di 62 anni, K.G.G., originario di Schriesheim, una cittadella tedesca di 15 mila abitanti, era stato investito mentre attraversava la Gardesana sulle strisce pedonali da un 79 enne di Brenzone.