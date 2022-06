Book week, parte il festival del libro promosso da Athesis

Dopo la collaudata esperienza di collaborazione realizzata con le edizioni vicentine di Festival Città Impresa si rafforza la partnership tra il Gruppo editoriale Athesis e ItalyPost che ora varano una nuova iniziativa in ambito culturale ed editoriale. Si tratta di veri e propri festival del libro, le Book Week, che puntano a fare incontrare il grande pubblico con autori appartenenti a diversi generi letterari alla scoperta delle loro ultime pubblicazioni. L’appuntamento con la prima Book Week targata Athesis è a Torri del Benaco, una delle più rinomate mete turistiche del lago di Garda, da giovedì 23 a domenica 26 giugno.

Sarà questo infatti un lungo weekend dedicato ai libri, dai gialli ai reportage, dai grandi temi di attualità alla letteratura e alla scienza. Protagonisti saranno, tra gli altri, autori del calibro di Francesco Battistini, Carlo Nordio, Sergio Rizzo e Massimo Carlotto.

Ma il programma della manifestazione promossa dal Gruppo editoriale Athesis, con i quotidiani L’Arena e Bresciaoggi, e dal Comune di Torri del Benaco in collaborazione con le Librerie ItalyPost prevede anche la presenza di autori apprezzatissimi dal pubblico come Tommaso Avati, Guido Barbujani, Roberto Siagri e Tulio Avoledo.

«A seguito della fortunata collaborazione con ItalyPost nell’ambito di Festival Città Impresa che proprio lo scorso mese ha visto coinvolta Athesis sul fronte vicentino – commenta Matteo Montan, Amministratore Delegato del Gruppo editoriale Athesis - abbiamo fortemente voluto investire in un nuovo progetto che potesse riguardare anche le altre due province di competenza della nostra media company, Verona e Brescia con i rispettivi quotidiani locali L’Arena e Bresciaoggi. Un’iniziativa di ampio spessore culturale che può vantare nomi rilevanti nel panorama letterario italiano e tra i quali non potevano di certo mancare due grandi esponenti della storica casa editrice di Athesis Neri Pozza: Francesco Battistini e Tommaso Avati. Book Week si rivela quindi un’occasione importante per il nostro Gruppo che ancora una volta si conferma promotore di una cultura di qualità da offrire al proprio pubblico».

Un programma ricco e intenso. Nella straordinaria cornice del Molo De Paoli, nel pieno centro cittadino di Torri del Benaco, ogni sera due appuntamenti, alle 18.30 e alle 21: qui otto autori straordinari presenteranno i loro ultimi libri al grande pubblico che già affolla il Lago di Garda. In caso di maltempo, gli incontri si terranno all’Auditorium San Giovanni Battista, appena fuori le mura cittadine.

La Book Week si aprirà giovedì 23 giugno con una serata interamente dedicata agli autori Neri Pozza, storica casa editrice del Gruppo Athesis. Alle 18.30, infatti, appuntamento con Il silenzio del Mondo (Neri Pozza), il libro di Tommaso Avati vincitore del Montreal World Film Festival 2014 per la miglior sceneggiatura per Il ragazzo d’oro, una saga familiare che si svolge in un periodo di tempo che va dall’avvento del fascismo fino ai giorni nostri. L’incontro prevederà la presenza dell’interprete LIS, Francesca Zanatta, per una traduzione simultanea nella lingua dei segni italiana.

Si proseguirà alle 21 con la presentazione del libro Fronte Ucraina (Neri Pozza) di Francesco Battistini, inviato speciale Corriere della Sera, che ha seguito le vicende dei Balcani dalla Bosnia di e altri conflitti dall’Afghanistan all’Iraq, e che racconterà che cosa è realmente in gioco nella guerra in Ucraina. Battistini riporterà i lettori a quel che è accaduto prima, per capire meglio che cosa sta succedendo adesso.

Venerdì 24 giugno alle 18.30 sarà invece Guido Barbujani a portare i grandi temi della scienza sul Molo De Paoli. Barbujani, che ha lavorato nelle Università di State of New York e Stony Brook e Londra, attualmente docente di genetica presso l’Università di Ferrara, scrittore e genetista, presenterà Soggetti smarriti. Storie di incontri e spaesamenti (Einaudi). Un libro che spiega come la scintilla che dà avvio al cambiamento sia sempre un viaggio, uno spostamento, una freccia che unisce un luogo di partenza e uno di arrivo.

Alle 21 invece riflettori puntati su Carlo Nordio con il libro Giustizia. Ultimo atto. da Tangentopoli al crollo della magistratura (Guerini e Associati). Carlo Nordio, editorialista ed ex magistrato, dal 1977 al 2017 è stato protagonista chiave di alcuni dei più importanti processi nella storia giudiziaria italiana, da Tangentopoli all’inchiesta sul Mose. Nel libro Nordio spiega come a trent’anni da Tangentopoli siamo ancora ben lontani dal progetto di ripristinare la legalità nelle istituzioni.

Sabato 25 giugno alle 18.30, sempre in tema di magistratura, sarà Sergio Rizzo a presentare Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia (Solferino). L’autore, è stato vicedirettore di Repubblica e già firma del Corriere della Sera ed è stato, assieme a Gianantonio Stella, autore del bestseller La Casta. Rizzo racconta come i consiglieri di stato, la scheggia più autoreferenziale della magistratura, siano un centinaio, e quasi tutti sconosciuti. Eppure scrivono le leggi che regolano le nostre vite e decretano come applicarle.

Alle 21 la scena sarà di Roberto Siagri, geniale fondatore di Eurotech, una delle imprese più avanzate al mondo nell’ambito della digitalizzazione, che parlerà, a partire dal suo libro La Servitizzazione (Guerini e Associati) di come l’intelligenza artificiale cambierà le nostre vite. Grandissimo divulgatore scientifico Siagri spiegherà come stiamo andando, e soprattutto dovremmo andare, verso un mondo nel quale, grazie alla tecnologia, potremmo permetterci una migliore qualità della vita sprecando meno risorse, semplicemente passando dall’idea di possesso all’idea di “uso”.

Domenica 26 giugno alle 18.30 sarà lo scrittore Tullio Avoledo con il noir Come navi nella notte (Marsilio) a introdurre l’ultima giornata della Book Week, per una “domenica in giallo”.

Alle 21 la Book Week si concluderà con la presentazione de Il Francese (Mondadori) di Massimo Carlotto. Scrittore, drammaturgo, giornalista, saggista, fumettista e sceneggiatore Carlotto fu scoperto dalla critica e scrittrice Grazia Cherchi ed ha all’attivo altri undici romanzi ed è stato definito come uno dei migliori scrittori di noir e hard boiled a livello internazionale. Ne Il Francese racconta di un personaggio che gestisce una “maison” di dodici donne.