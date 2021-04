«Bisogna aprire un casello tra il nostro paese e Dolcè»

«Torniamo a ribadire ai vertici di AutoBrennero spa, gestore della A22, la necessità di un casello, tra il nostro comune e Dolcé. Sarebbe una fondamentale valvola di sfogo in caso di situazioni di grave congestionamento come quelle di venerdì». Parole del sindaco di Brentino Belluno, Alberto Mazzurana, all'indomani del doppio incidente verificatosi sulla A22, nel raggio di pochi chilometri, tra i caselli di Affi e Ala-Avio. Il più grave è stato lo scontro tra due tir, all'altezza di Rivalta, con un camionista trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Trento. Incalza Mazzurana: «Venerdì poco dopo le 16 si è sentito in centro un gran boato avvertito, molto bene, nella zona delle scuole e degli impianti sportivi dove, a quell’ora, c’erano molte mamme e bambini. Subito non si è capito cosa fosse successo», ricorda. «Poi sono iniziati ad arrivare i soccorsi e l’elicottero di emergenza e si è compreso che c’era stato un incidente sulla A22, dove la circolazione era in tilt. Circa un'ora dopo il traffico si è riversato sulla Strada provinciale (Sp11) che attraversa il nostro paese. Purtroppo», prosegue, «non è la prima volta che accadono simili episodi, che sono anzi abbastanza frequenti, specie d'estate quando il traffico è maggiore. Spiace», nota, «per le centinaia di automobilisti rimaste intrappolate per ore in autostrada: fino a tarda sera si è vista una lunga colonna e persone stremate scendere dalle auto per sgranchirsi le gambe». La questione va valutata però in un'ottica anche territoriale. «In passato con i vertici di Autobrennero si è spesso parlato della possibilità di valutare un casello semi automatico nella zona tra Brentino Belluno e Dolcè, come valvola di sfogo in queste situazioni. Anche perché il tratto di autostrada Ala-Affi, con quasi 40 chilometri senza interruzioni, è tra i più lunghi della A22. Un casello qui», aggiunge, «sarebbe anche di scarico rispetto a quello di Affi, oggi molto congestionato, specie per il traffico diretto in Valpolicella che, per le sue peculiarità, come realtà economiche legate ai settori del marmo e vitivinicolo, ha ingenti connessioni col Nord Europa». Mazzurana non ha dubbi: «L'’impatto più forte in questi casi sono le lunghe code di auto che attraversano il paese sulla Sp11 su cui si riversano anche camion che bloccano il traffico per attraversare il ponte tra Peri e Rivalta che non consente il passaggio di due mezzi pesanti insieme. Fortunatamente», nota, «anche grazie alla Regione Veneto, sta procedendo la progettazione del nuovo ponte, per il quale», ci tiene a rilevare, «la stessa Autobrennero Spa ha stanziato 1 milione di euro per opere complementari. Milione però ora fermo a causa del ritardo nel rinnovo, che speriamo si sblocchi prest», si augura il sindaco, «della concessione autostradale da parte dello Stato». Poi conclude: «La A22 è, per il nostro territorio, costituito da una vallata piuttosto stretta, è un’infrastruttura impattante ma al contempo di fondamentale importanza. È pertanto per noi cruciale trovare la corretta convivenza. Le infrastrutture rappresentano l’asse fondamentale di ogni viabilità. Se le nostre potranno a breve essere migliorate col nuovo ponte e, nel medio periodo, con un casello aperto nel punto giusto, credo si arriverebbe a un sensibile miglioramento per i nostri cittadini e automobilisti ai quali la A22 offre il suo servizio». Commenta il presidente della Provincia e vicepresidente di Autobrennero Spa: «Quale socio e amministratore mi impegno a verificare nell'ambito della società quale sia effettivamente l'eventuale fattibilità progettuale di un casello tra Affi e Avio, come prospettato dal sindaco di Brentino Belluno. Col quale sono solidale e sul cui principio concordo». •