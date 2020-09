Una storia di golf. Ma anche e soprattutto una storia d'amore. Ha risvolti davvero romantici l'esito finale della Bernstein cup road to Cervia, gara a tappe giocata al golf club Cà degli Ulivi di Marciaga che premiava i vincitori delle due categorie in lizza con un fine settimana sulle coste dell'Adriatico romagnolo.

La settima e ultima delle fatiche in programma ha riservato emozioni incredibili. In Prima categoria il leader Gianguerrino Bianchi dà forfait lasciando tre giocatori in lizza per il successo finale. Il primo a partire è Lucio Madella. L'avvio è importante, par alla 1, poi però si disunisce, nulla di fatto alla 5 e all'11 e un finale importante, par alla 17 e birdie alla 18. Sono 30 i punti stableford raccolti, magari non tanti ma potrebbero bastare. E' il turno di Ezio Cardi. Qui invece la partenza è disastrosa. Nessun punto alla 1 e alla 3, poi l'ex campione su pista del ciclismo italiano riprende confidenza con il gioco. Par all'8, stessa sorte alla 9. Gioco solido e se il finale non è memorabile, i 31 punti raccolti gli valgono il primato.

Ultima partenza della giornata per Pierre Alain Brunner, l'unico che può infrangere i sogni di gloria di Cardi. Qualche buon colpo, ma anche tanti errori e il birdie alla 18 non risolleva le sorti di Brunner. 29 punti, Cardi vince con tre lunghezze finali di margini nei confronti di Madella. Ma le buone notizie per il bardolinese non sono finite. In Seconda tante le defezioni e alle fine paga la regolarità di Christine Waldl che conquista la vittoria nella classifica finale davanti a Vanni Orlandi. Un successo di famiglia visto che la portacolori del golf club Cà degli Ulivi è la moglie di Ezio Cardi.

"Un finale davvero divertente - commenta l'ex bomber dell'Hellas Michele Cossato in veste di organizzatore-giocatore - sono davvero contento per Ezio e Christine. Ma voglio ringraziare tutti e sono stati tantissimi che hanno partecipato a questo cammino. Luciano Chincherini ed Emanuele Mariotti hanno creduto in questa avventura a tal punto che abbiamo deciso di continuare. Anche in autunno e in inverno ci saranno novità e premi finali affascinanti. Si pensava ad una bella vacanza in Trentino. Insomma, vogliamo, visti anche i tempi, privilegiare la nostra meravigliosa Italia".