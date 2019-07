Under 14 della Canottieri Conquistate 13 medaglie

La Canottieri Bardolino si conferma fucina di giovani atleti, puntando su divertimento e sano agonismo. Il team è tornato dall’Idroscalo di Milano carica di medaglie, ben 13, conquistate dai suoi atleti under 14 impegnati nella trentesima edizione del Festival dei giovani. Alla competizione nazionale, hanno partecipato oltre 1.900 atleti di 127 squadre provenienti da tutta Italia. I 18 atleti della Canottieri Bardolino si sono distinti aggiudicandosi un bottino di tre ori, tre argenti e sette bronzi e tanti altri piazzamenti ai piedi del podio che hanno permesso alla squadra lacustre di raggiungere il trentunesimo posto assoluto in classifica e di piazzarsi come prima società veneta. «Nell’ultimo giorno di gare, abbiamo avuto l’onore di scendere in acqua con i colori del Veneto nella competizione riservata alle rappresentative regionali» spiega il presidente della Canottieri, Paolo Lonardi, «conquistando un sesto posto nella barca ammiraglia». Raggiungere questi risultati nella manifestazione più importante della stagione per gli under 14” sottolinea «è una grande soddisfazione. Ii nostri allenatori Federica e Piergiorgio, a cui va il nostro grazie, hanno iniziato gli allenamenti un anno fa», prosegue il presidente. Poi di nuovo in acqua per concludere la stagione remiera da primi in Veneto nella classifica degli under 14 e secondi nella classifica a livello nazione. All’orizzonte c’è un appuntamento di prim’ordine proprio a Bardolino: «Chiuderemo la stagione in casa» conclude Lonardi «con i campionati italiani il 12 e 13 ottobre e l’Esagonale internazionale giovanile il 19 ottobre».

C.M.