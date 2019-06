Serata nera per i pedoni quella di ieri. Una turista tedesca di 16 anni è stata investita a Malcesine da un’auto, mentre passeggiava con i genitori sulla Gardesana. Poche ore dopo a Sommacampagna, verso le 23.30, un’altra ragazza, di 18 anni, è stata travolta in via Osteria Grande: intubata. è stata ricoverata all’ospedale di Borgo Trento a Verona. È stata invece portata all’ospedale di Trento in elicottero in condizioni gravissime Julia, 16 anni, la ragazza tedesca in vacanza con i familiari a Malcesine. Erano da poco passate le 21, quando la giovane è stata falciata. Da verificare se fosse o meno sulle strisce pedonali. La ragazza è stata portata via dall’elisoccorso. Sul posto sono andati i carabinieri di Malcesine che hanno raccolto la versione dell’automobilista e di alcuni testimoni. Ad investire la giovane, una donna che guidava una Fiat Panda. A suo carico accertamenti per verificare le sue condizioni psicofisiche. Sulla strada Gardesana torna così l’allarme sulla sicurezza dei pedoni, soprattutto nei tratti con corsia riservata a chi va a piedi e in bicicletta, sul bordo della carreggiata segnalata dalla linea gialla continua ma poco o per niente illuminati fuori dai centri abitati. Come quello di via Gardesana Dell’Acqua compreso tra il campeggio Continental e l’hotel Sportsman, un rettilineo su cui si affacciano varie strutture ricettive e attività. Qui sabato una turista tedesca di 55 anni, poco dopo le 23, è stata investita da un’auto mentre percorreva a piedi insieme al figlio ventisettenne il tratto compreso tra il Parking Serenella e l’ingresso dell’omonimo campeggio. È stata ricoverata all’ospedale di Borgo Trento, prima in Rianimazione e poi nel reparto di Terapia intensiva, dove le sue condizioni sono tutt’ora gravi. Illeso ma sotto choc il figlio. Arrivata al camping Serenella per una vacanza in famiglia, sabato sera la turista tedesca vi stava facendo ritorno dalla passeggiata Rivalunga, in riva al lago ma il cancello pedonale era stato chiuso come di regola alle 23 per la sicurezza dei campeggiatori stessi. Quindi era risalita verso la strada Gardesana dalla via a lato del parcheggio Serenella per rientrare al suo alloggio in campeggio dall’ingresso principale. Mentre camminava da Garda in direzione Lazise, però, nella corsia ciclopedonale in un tratto buio, è stata investita da un automobilista di 48 anni, residente a Pescantina, alla guida di una Ford che procedeva da Garda verso Bardolino. Nell’impatto la turista è stata sbalzata nel fossetto che costeggia la corsia, profondo circa due metri. Per questo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, con fari e attrezzatura adeguata, che l’hanno recuperata e affidata alle cure dei soccorritori della Croce Rossa di Bardolino arrivata sul posto con un’ambulanza medicalizzata. Ai controlli eseguiti dalla pattuglia dei carabinieri del comando di Peschiera del Garda l’automobilista è risultato positivo all’alcoltest ed è stato denunciato per lesioni, facendo scattare la procedura prevista con la Procura. I militari sono in contatto costante con l’ospedale, ora, per rimanere aggiornati sulle condizioni della donna investita e la posizione del quarantottenne, nel caso in cui il quadro clinico dovesse peggiorare, potrebbe a sua volta aggravarsi. Sconvolte dall’accaduto alcune persone che hanno aiutato il figlio e il marito della turista, che non parlano italiano, nelle ore successive all’incidente e per tutta la domenica seguente, a comunicare con soccorritori e personale medico sanitario. Ora si addita alla pericolosità di quel tratto stradale senza illuminazione, anche se lo stato di ebbrezza alcolica dell’automobilista fa pensare che l’incidente di sabato sera non possa essere stato causato in modo determinante da questo. Di certo, però, il buio in quel tratto in cui esiste e può essere utilizzata la corsia ciclopedonale non riserva condizioni sicure chi la percorre a bici o a piedi nelle ore con poca luce o serali. «Qualche anno fa avevamo individuato come punto sensibile la fermata dell’autobus in prossimità dell’hotel Sportsman e provveduto a illuminarlo per fornire un’adeguata protezione a quanti attendono a lato della carreggiata», spiega il neo sindaco Lauro Sabaini. Altre segnalazioni o richieste sul quel tratto di Gardesana non gli risultano arrivate, in Comune, ma va detto che la competenza su questa arteria è di Veneto Strade. «Se però l’incidente in cui è stata ferita gravemente la turista potesse anche solo in parte essere ricondotto alla scarsa illuminazione», conclude Sabaini, «non esiterò a provvedere».

Emanuele Zanini Camilla Madinelli