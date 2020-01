Turismo sempre più sostenibile Sì all’accordo con Legambiente

Legambiente e Garda Green Club, rete d’impresa che unisce nella sfida ambientale alcune aziende ricettive e ristorative del territorio gardesano veronese, hanno firmato una convenzione per rendere più efficace la comune missione di coinvolgere imprese e istituzioni locali in progetti capaci di ridurre l’impronta ecologica della filiera turistica, ma anche di chi sul Garda vive. L’iniziativa è stata presentata all’hotel MaisonMe di Bardolino, parte della rete d’impresa, da Davide Fumaneri di Garda Green, Paola Fagioli, responsabile dell’etichetta ecologica Legambiente Turismo e dai presidenti di Legambiente Veneto, Luigi Lazzaro, e di Legambiente Verona, Chiara Martinelli. Ad accomunare le due realtà sono gli obiettivi sanciti nei rispettivi protocolli, che grazie alla convenzione potranno essere perseguiti in sinergia. «Per Legambiente Turismo la convenzione è un modo per aprirsi a questo territorio, in cui vorremmo portare un’idea diversa di fare turismo», ha sottolineato Fagioli. «La collaborazione», ha aggiunto, «punta a qualificare il comparto ricettivo del Garda su un tema, quello del turismo sostenibile, sempre più di attualità e richiesto anche dalla clientela, soprattutto del nord Europa». L’idea si concretizza in pratiche di turismo sostenibile che nel protocollo di Garda Green si traducono anche in una riduzione misurabile dell’impatto ambientale, grazie ad interventi strutturali e centraline che monitorano ad esempio il consumo d’acqua e le emissioni di Co2. Finalità perseguite da Legambiente Turismo (etichetta nata nel 1997) attraverso la sensibilizzazione alle tematiche ecologiche, corsi di formazione e soluzioni per contenere l’overtourism (sovraffollamento turistico) rendendo appetibili la destagionalizzazione e la conoscenza dell’entroterra. D’ora in avanti la collaborazione sarà costante: in programma ci sono incontri con le associazioni di categoria e le amministrazioni comunali del lago di Garda (anche della sponda lombarda) per migliorare la qualità ambientale del territorio. La convenzione rende più efficace l’azione di entrambe le realtà, unendole in uno scambio reciproco. «Per Garda Green», ha spiegato Fumaneri, si tratta di «fare un passo indietro sulla governance, pianificando le strategie dopo il confronto con Legambiente, realtà nazionale che persegue i nostri stessi obiettivi e che ci permette di essere più sereni nel proporre alcune soluzioni alle imprese e nell’affrontare alcune battaglie». Lo sguardo parte dal settore privato per arrivare al pubblico: «Elevare gli standard di chi fa turismo per ridurre gli impatti è anche un modo per supportare gli amministratori comunali, chiamati a fare delle scelte politiche severe in tema ambientale», ha rimarcato il presidente di Legambiente Veneto. •

K.F.