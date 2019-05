Turismo Incontro con Caner

La lista civica «Prima Bardolino» con il suo candidato sindaco Daniele Bertasi ha organizzato domani pomeriggio alle 15 al bar Miralago di Bardolino sul lungolago Lenotti l’incontro con l’assessore regionale al turismo, al commercio estero e ai fondi europei Federico Caner dal titolo «Turismo di qualità. Strategie e opportunità». Sarà un incontro per parlare direttamente con l’assessore veneto, esponente della Lega, di sviluppo turistico e nuove tendenze internazionali, di sinergie, obiettivi e, non da ultimo, dei finanziamenti che l’Unione Europa mette a disposizione per realizzare determinati progetti. L’incontro è rivolto in particolare agli albergatori e agli operatori turistici bardolinesi, ma è anche aperto a chiunque fosse interessato ad avere maggiori chiarimenti su questo tema. «L’intento», fa sapere il candidato sindaco Bertasi, «è approfondire insieme all’assessore regionale Caner il concetto di turismo di qualità, presentare le proposte concrete di “Prima Bardolino” in merito, e quindi condividerle con chi opera nel settore».

CM.