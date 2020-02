Rotonda, braccio di ferro sull’esproprio

Deve passare dall’esproprio di una porzione di terreno privato dell’hotel San Vito la costruzione della rotatoria di Cisano. Una sorpresa, in particolare per i proprietari dell’albergo convocati ai primi di agosto in municipio dal sindaco Lauro Sabaini. Prima di allora nei vari interventi pubblici e in consiglio comunale l’amministrazione aveva sempre sostenuto che la rotonda si sarebbe costruita grazie ai terreni concessi dalla famiglia Delaini nell’ambito dell’accordo pubblico-privato stipulato tra il Comune di Bardolino e la ditta Camping Cisano Spa. Per questo motivo Celeste Peretti, titolare dell’hotel San Vito, è rimasto spiazzato il 9 agosto quando nell’ufficio del sindaco si è visto formulare la richiesta di cedere al Comune parte del proprio terreno per la realizzazione della rotatoria. Successivamente, sempre in agosto, ha acconsentito al sopralluogo nella sua proprietà di un funzionario municipale e del vice sindaco Katia Lonardi per capire quale fosse l’ampiezza dell’area da lasciare libera. «Perderemo sette posti auto, non pochi per la nostra struttura di venti camere», spiega Peretti che il 26 agosto, tramite lettera, aveva chiesto al sindaco maggior tempo, visti anche gli impegni della stagione turistica in pieno corso, per valutare «i vari aspetti della richiesta». Aggiungendo: «Essendo il progetto da voi consegnatoci datato marzo 2019 non riteniamo ci sia una cosi tempestiva urgenza nel darvi una risposta immediata, dal momento che solo pochi giorni fa siamo stati messi al corrente del fatto». Di contro il Comune tramite Pec del 5 novembre tornava a sollecitare i titolari dell’hotel per una risposta in merito alla richiesta. Il tutto entro dieci giorni del ricevimento della Pec per consentire all’ente, «in caso di risposta negativa», di attivare le «procedure di legge per l’occupazione d’urgenza dell’area per pubblico interesse», vista la volontà del Comune di realizzare la rotonda entro la prossima primavera. «A metà dicembre abbiamo scritto al sindaco», riprendono i coniugi Peretti, «che non eravamo ancora nelle condizioni di valutare la richiesta invitando l’amministrazione alla trasmissione di tutti gli atti e documenti inerenti al progetto in questione per capire compiutamente gli effetti». In realtà la maggioranza consiliare una decisione l’aveva già presa dato che nel consiglio comunale del 30 dicembre scorso il vice sindaco Katia Lonardi aveva detto: «Saremo costretti a procedere con l’esproprio forzato visto che con accordi bonari non riusciamo ad arrivare alla compensazione delle aree». «Della rotonda si parla da anni e perché solo negli ultimi mesi si accorgono che serve un pezzo del nostro terreno?», si chiedono i titolari dell’hotel San Vito che mostrano tutto il loro stupore sul fatto che il Comune non abbia richiesto gli spazi utili per la rotonda a chi ha beneficiato di un accordo pubblico privato che ha mutato Cisano con inevitabili vantaggi a favore del privato. «Quindici anni fa quando abbiamo ristrutturato l’albergo abbiamo retrocesso l’area d’ingresso all’hotel, senza che nessuno ci chiedesse nulla. Adesso come nulla fosse ci chiedono i metri per fare una rotonda. Siamo sicuri che non ci fossero alternative?», conclude sconsolato Celeste Peretti. LA MINORANZA. Sulla vicenda interviene il gruppo di minoranza «Prima Bardolino», che ha perso le elezioni comunali del maggio scorso per 37 voti. «Non possiamo non rimarcare la diversità di trattamento tenuta dall’amministrazione comunale nei confronti dei due privati proprietari delle aree su cui verrà realizzata la rotonda. L’uno, beneficiario del piano degli interventi, che ha goduto di proroghe e importanti vantaggi, l’altro che nonostante abbia saputo solo pochi mesi fa di dover cedere aree di sua proprietà rischia di subire l’esproprio. Due pesi e due misure: amministrazione forte con i deboli e debole con i forti», sostiene Daniele Bertasi. «Alle illazioni preferisco rispondere con la realtà delle cose», ribatte il sindaco Lauro Sabaini. «Dopo valutazioni fatte tra progettisti e Veneto Strade e tenuto conto dei vincoli esistenti, sono state definite la posizione e la dimensione della rotonda tra la regionale Gardesana e via Pralesi. Il progetto ha avuto, il 30 aprile 2019, parere favorevole da Veneto Strade, è stato poi esaminato dalla commissione locale per il paesaggio e ha ottenuto l’autorizzazione paesaggistica il 28 giugno 2019. Dopo l’approvazione si è proceduto con la verifica delle superfici da acquisire e sono state rese note le proprietà interessate. Realizzando una rotonda su un incrocio è naturale dover acquisire il terreno su tutti i lati dell’intersezione. Nel caso della rotonda di Cisano saranno acquisiti 250 metri quadri di proprietà della ditta Camping Cisano Spa e 50 metri quadri dalla ditta Peretti-Cucchiara», conclude Sabaini. •

Stefano Joppi