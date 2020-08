Il Diario Veneto, prodotto dall’imprenditrice Jesusleny Gomes, è giunto alla terza edizione e, come negli ultimi due anni, sarà un regalo che il Comune di Bardolino, ne ha acquistate 360 copie, donerà agli alunni delle elementari di Bardolino e Calmasino. E per i piccoli studenti ci sarà la possibilità di approcciarsi, in modo favolistico, a tutte quelle che sono state e sono le norme sanitarie legate al Covid19.

Ma non solo. Potranno leggere la storia di due ragazzi poco più grandi di loro: Pietro Moscardo e Francesco De Beni, due quindicenni di Affi, che hanno mantenuto fede ad una promessa scambiatasi via social nel periodo del lockdown: fare il giro del lago di Garda a piedi per ringraziare i sanitari che si sono adoperati durante l’emergenza del Coronavirus. Missione compiuta nel giugno scorso dopo quattro giorni di cammino partendo e arrivando sempre a Bardolino, paese dove Pietro ha vissuto fino a poco tempo fa. Una storia, è stata definita, che scalda il cuore perché i due ragazzini «nel loro piccolo, hanno fatto qualcosa di straordinario dedicandola agli eroi del Covid19: a coloro che hanno lavorato in prima linea per salvare la vita a numerose persone, e a coloro che hanno perso la vita a causa del virus». Il Diario Veneto è stato presentato a Venezia, nella sede del consiglio regionale.

Stefano Joppi