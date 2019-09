«Navigando tra i tesori» per proteggere l’ambiente

Ambiente, cura del territorio e cultura saranno in primo piano, venerdì 27, sulle sponde veronesi del lago di Garda da Peschiera a Malcesine. In occasione di «Puliamo il mondo», l’iniziativa di Legambiente, Serit in collaborazione con Azienda gardesana servizi (Ags) e con il patrocinio del Consiglio di bacino Verona Nord promuove «Navigando tra i tesori del territorio», ossia una giornata per parlare di tematiche ambientali - come la cultura del riciclo, la lotta allo spreco e la promozione di una corretta raccolta differenziata - e riscoprire il fascino del teatro in strada con uno spettacolo itinerante dedicato alla Divina Commedia. Venerdì 27, al mattino, a bordo della nave Andromeda, è stata organizzata una tavola rotonda cui parteciperà una decina di relatori sia esperti di ambiente e territorio lacustre sia rappresentanti di varie associazioni e categorie. Si ritroveranno non solo a discutere, ma anche con un obiettivo preciso: arrivare a stilare una Carta comune dell’ambiente. La partecipazione sarà solo su invito. Al pranzo penseranno gli allievi della scuola alberghiera Carnacina di Bardolino, coinvolti anche loro nel progetto. Nel pomeriggio, invece, gli attori professionisti della compagnia teatrale Naufraghi Inversi proporranno a ingresso libero lo spettacolo «Dante Inferno», declinato per il lago di Garda: in un percorso itinerante in strade e piazze che partirà alle 12 da Malcesine, saranno rappresentati vari frammenti dell’Inferno dantesco divisi in sei tappe da 10 minuti ciascuna e un’ultima tappa, alle 18, a Peschiera, che concluderà in 20 minuti il tour teatrale con la potenza del Canto di Ulisse e della storia d’amore e morte di Paolo e Francesca. Per informazioni: 328. 5743573. «La tavola rotonda con esperti e categorie sarà dedicata ai nostri amministratori, il pomeriggio diventa importante per i cittadini», afferma il presidente di Serit, Massimo Mariotti, che ha presentato l’iniziativa insieme al direttore generale Maurizio Alfeo. «È l’inizio di una campagna educativa e formativa che come azienda vogliamo sviluppare sul territorio che serviamo, 58 comuni del Veronese per 450mila abitanti», continua Mariotti, «perché è importante far capire la necessità di non sprecare. Partiremo dalle scuole, ma andremo avanti anche con gli adulti». Non si tira indietro il presidente di Ags, Angelo Cresco, anzi. Dopo aver definito la partnership per «Navigando tra i tesori del territorio», «una grande occasione per porre al centro dell’attenzione pubblica il problema dell’ambiente e dell’ecosistema del lago di Garda», Cresco ha annunciato in merito al rifacimento del collettore: «Manterremo la road map che abbiamo definito e concordato con tutti i sindaci della sponda veronese e saremo in grado già nel febbraio prossimo di iniziare i lavori, sempre che le promesse che ci sono state fatte dalla istituzioni vengano mantenute». Plaude alle sinergie tra gli enti e i Comuni «a beneficio del territorio e dell’ambiente del nostro lago» il presidente di Federalberghi Garda Veneto, Ivan De Beni. •

C.M.