Consigli di frazione Aperte le candidature

Il Comune di Bardolino ci riprova con i Consigli di frazione, organi previsti dallo statuto comunale, composti da cittadini eletti a suffragio diretto e rappresentativi delle esigenze tanto delle frazioni di Cisano e Calmasino quanto del capoluogo. «Vogliamo invogliare i bardolinesi a partecipare alla vita politica e amministrativa, dando un segnale di apertura e trasparenza», spiega il sindaco Lauro Sabaini. «I Consigli di frazione potranno esprimersi in merito alle decisioni prese dall’amministrazione e proporre le loro istanze, fornendo un valido aiuto per le necessità del capoluogo, di Calmasino e Cisano». Dunque il Comune ha aperto il periodo per le candidature dei residenti che volessero essere eletti dai compaesani e far parte del Consiglio della loro frazione, collaborando in modo diretto con l’amministrazione comunale. Ciascun interessato può presentare la propria candidatura al protocollo municipale entro mercoledì 11 alle 12, compilando il modello disponibile all’Ufficio elettorale. Ma finora i cittadini candidati per tutti e tre i Consigli di frazione si contano sulle dita di una mano. «Coinvolgere le persone non è mai facile», continua il sindaco. «Stiamo diffondendo il più possibile il messaggio, affinché si possa far decollare questi organismi». Si tratta del quarto tentativo di istituirli da parte del Comune, che ha già provato durante l’amministrazione Meschi e il doppio mandato De Beni. I flop sono stati più dei successi, per il non raggiungimento del numero minimo di candidati o del quorum della votazione. Ora Sabaini e la sua amministrazione rilanciano la palla ai cittadini. Il numero dei componenti di ciascun Consiglio di frazione è stabilito in base al numero di abitanti. «Il Consiglio di frazione di Bardolino ne dovrà avere nove, quello di Calmasino sette e quello di Cisano cinque», spiega il primo cittadino. Sia per il presidente sia per gli altri componenti non sono previsti compensi. Le elezioni si terranno domenica 22 dalle 8 alle 20. La votazione sarà valida se parteciperà almeno il 30 per cento degli aventi diritto. Potranno votare non solo tutti i cittadini dai 18 anni in su residenti nella frazione chiamata alle urne, ma anche coloro che a Bardolino, Cisano o Calmasino hanno un’attività professionale e dunque sono presenti nella comunità. •

C.M.