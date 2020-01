Canottieri Bardolino da record. A Mestre, in occasione della riunione dei presidenti del Comitato Regionale Veneto e della conclusione dell’anno remiero 2019, alla società bardolinese dei canottieri guidata da Stefano Lonardi è stato consegnato il primo premio nella classifica regionale under 14.

“Un traguardo che premia tutti gli sforzi fatti dai ragazzi e dai loro allenatori, oltre che dalla società” sottolinea il presidente Lonardi. Inoltre, la Canottieri Bardolino ha ricevuto il secondo premio a livello regionale generale e si è piazzata quarantaseiesima in Italia per la classifica under 14 su un totale di 232 società.

“Il 2019 è stato un anno molto ricco di trasferte e di ottimi risultati, soprattutto perché sono stati ottenuti da tutte le sezioni della squadra agonistica, dai più giovani alla categoria master” sottolinea il presidente Lonardi. “La prima delle trasferte in calendario è stata in febbraio la regata internazionale di Torino in cui eravamo presenti con due equipaggi, il singolo di Andrea Anzaldi che ha conquistato un fenomenale primo posto e il 4 di coppia master di Andrea e Daniele Pavan misto con la Garda Salò. La stagione in acqua si è poi conclusa domenica 10 novembre a Torino, dove Andrea Anzaldi è sesto alla Silverskiff.”

Camilla Madinelli