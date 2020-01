Bardolino non perderà la polizia stradale. Due le soluzioni di intervento individuate per mantenere il distaccamento operativo nel Comune di Bardolino. La prima è provvisoria: verrà realizzata a breve e servirà come appoggio momentaneo per poter perseguire l’idea di un progetto di una caserma definitiva per la polizia, con un probabile incremento dei servizi; questa la seconda e definitiva soluzione. Giovedì mattina, in prefettura, si è tenuto l’incontro tra il prefetto Donato Carfagna, il sindaco di Bardolino Lauro Sabaini, il questore Ivana Petricca, il capo compartimento, il comandante della sezione della polizia stradale Girolamo Lacquaniti, i servizi tecnico-logistici della polizia di stato di Padova e il Demanio, per poter mettere un punto alla questione della polizia stradale, attualmente ubicata in via Leopardi. Su questa grava un’ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione emessa dal Tribunale di Verona il 26 maggio 2009 e una conseguente sentenza del 2 ottobre 2019 per l’ottemperanza della stessa, emessa dal Tar Veneto, il quale ha nominato il prefetto Carfagna quale commissario ad acta. Ricevuta la nomina, il prefetto ha convocato una prima riunione nel mese di dicembre, al quale è seguita la seconda, quella di giovedì scorso, dove sono state condivise le due soluzioni e pianificati i movimenti delle prossime settimane. «Nell’incontro è stato individuato un immobile che potrebbe provvisoriamente essere utilizzato come sede del distaccamento», spiega il prefetto. «È un immobile che è in parte occupato da uffici e ambulatori veterinari dell’Ulss. La proprietà è del comune di Bardolino e dell’Ulss. Sono necessari dei lavori per trasformare gli spazi che andranno ad occupare gli agenti, in caserma. C’è da organizzare il corpo di guardia e mettere i sistemi di sicurezza che sono necessari». Inoltre è stato costituito un gruppo tecnico composto dalle rappresentanze della Prefettura, della polizia stradale, da tecnici del comune di Bardolino, del Demanio e dell’Ulss perché predispongano un progetto di adeguamento dell’immobile per destinarlo a questa finalità e in parallelo predispongano anche il protocollo di intesa tra prefettura, per quanto riguarda il ministero dell’Interno, il Demanio per gli aspetti di competenza, il comune di Bardolino e dell’Ulss che prevede la destinazione temporanea di parte di questo immobile e poi la realizzazione da parte del Comune di una nuova caserma che ospiterà poi il distaccamento. «C’è quindi un intervento», conclude il prefetto. «C’è una soluzione di breve-medio termine che è quella di questo immobile e poi ce n’è una definitiva con la realizzazione di una nuova caserma per la quale il Comune si è impegnato. Devo dare atto dello sforzo e della disponibilità che sta dando il comune di Bardolino per mantenere questo importante presidio della polizia stradale sul territorio». La soluzione temporanea, quella che dovrà essere adottata nelle prossime settimane per garantire l’attività svolta dagli agenti negli ultimi 63 anni in provincia, è stata trovata e quella futura e permanente sembra essere già chiara, pur essendo ad oggi solo un’idea valutata dal comune bardolinese. Un progetto che, se si riuscisse a realizzare, incrementerebbe i servizi e le funzionalità sul territorio. «Siamo disponibili a questa soluzione temporanea all’ interno dell’Ulss, senza togliere servizi», afferma il sindaco Sabaini. «La volontà nostra è realizzare un nuovo immobile funzionale alla polizia che potrà avere magari, non solo la caserma, ma anche servizi distaccati della questura. Uno stabile che abbia una doppia funzione. Poi, modi, forme, contributi e modalità realizzative andranno concordate tra le parti. Ribadisco che non verranno tolti i servizi a Bardolino, qualsiasi scelta verrà presa». A fine gennaio ci sarà un nuovo incontro del tavolo di lavoro per approvare il documento tecnico e siglare il protocollo dell’intesa raggiunta. I lavori verranno svolti, come ha precisato il prefetto Carfagna, con la massima urgenza. Un obiettivo di quest’operazione è garantire la continuità dell’attività. •

Adele Oriana Orlando